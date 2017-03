Vụ 5 triệu yên: Người chồng mới có quyền yêu cầu nhận lại

Chưa có cơ sở xác định là tài sản chung Phía bà Ngọt phải chứng minh mình là chủ sở hữu 5 triệu yen là điều cần phải làm. Tuy nhiên, ở đây tôi có một vài lưu ý. Theo trình bày của bà Ngọt thì bà chưa biết số tiền trên (nếu có) có được chồng bà đưa về Việt Nam theo con đường chính thống hay không. Phía bà cũng chưa có chứng cứ cụ thể như số sêri tiền, đặc điểm riêng biệt của những tờ tiền (nếu có việc đánh dấu). Ngoài ra không ai chứng minh được anh của bà Ngọt đã bán chiếc loa hỏng cho bà ve chai. Nếu có sự kiện này thì cũng phải chứng minh được bên trong đó có tiền hay không… Ngoài ra, theo tường trình của bà Ngọt, bản thân chồng bà cũng không biết mình cất tiền tiết kiệm ở đâu, chỉ nhớ “cất trong một cái hộp” thì làm sao chứng minh được nguồn gốc tiền trong cái thùng loa. Thứ nữa, với số tiền lớn mà chồng bà dành dụm suốt thời gian dạy học ở Nhật nhưng không nhớ cất giấu ở đâu thì quả là khó tin. Tiếp nữa, giả sử nếu chứng minh được đó là tiền của chồng bà thật thì bà Ngọt cũng không có quyền đòi tài sản mà đó là quyền của chồng bà bởi theo trình bày của bà Ngọt đây là số tiền riêng của chồng bà tiết kiệm trước khi kết hôn hợp pháp với bà. Thực tế chưa có cơ sở nào chứng minh số tiền này đã được nhập vào tài sản chung của vợ chồng. Vì vậy theo nguyên tắc của BLDS, nếu chứng minh được đó là tiền của mình bỏ quên, đánh rơi thì chủ sở hữu là chồng bà Ngọt mới có quyền yêu cầu nhận lại. PGS-TS ĐỖ VĂN ĐẠI, Trưởng khoa Luật dân sự,

Trường ĐH Luật TP.HCM T.TÙNG ghi Nếu đúng kế hoạch, ngày 28-4, Công an quận Tân Bình trao 5 triệu yen (hơn 1 tỉ đồng) cho vợ chồng bà Huỳnh Thị Ánh Hồng mà bà nhặt được trong thùng loa khi mua ve chai cách đây một năm. Tuy nhiên, ngày 14-4, bà Phạm Thị Ngọt đến công an trình báo tiền trên là của chồng bà - ông Efolayan Caleb (quốc tịch Nigeria), giảng viên dạy tiếng Anh và từng giảng dạy ở Nhật vào khoảng năm 2003-2005. Từ đó, sáng 27-4, Công an quận Tân Bình mời vợ chồng bà Hồng lên thông báo tạm hoãn vì còn tiếp tục xác minh.