Vụ ba đứa trẻ chết oan: Đơn vị thi công đang thương lượng bồi thường

Theo đó, ngày 22-6, có ba đứa trẻ (lớn nhất mới tám tuổi, nhỏ nhất sáu tuổi) cùng chết đuối ở công trình bơm cát tại xã Tân Khánh Đông, thị xã Sa Đéc (Đồng Tháp) do Công ty TNHH Bông Hồng thi công. Sau tai nạn, công ty không bồi thường, cơ quan công an địa phương chưa xử lý.

Làm việc với PV vào chiều 18-7, Đại tá Nguyễn Ngọc Được, Trưởng Công an thị xã Sa Đéc, cho biết: Công an thị xã đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định, không có chuyện xếp hồ sơ do Công ty Bông Hồng là “đại gia” như dư luận đồn đoán. Sở dĩ công an thị xã xử lý chậm là do lúc đầu gia đình nạn nhân không cho khám nghiệm tử thi và làm cam kết không khiếu nại. Sau khi hai người mẹ của ba đứa trẻ gửi đơn yêu cầu, công an thị xã đã mời họ lên lấy lời khai nhưng họ lại không chịu hợp tác. “Quan điểm của công an thị xã là phải xử lý vụ việc nghiêm trọng này. Tuy nhiên, muốn khởi tố vụ án thì phải có đủ cơ sở pháp lý, phải xác định đúng tính chất vụ việc. Hiện điều tra viên đang thu thập các chứng cứ có liên quan rồi sau đó công an thị xã sẽ bàn với VKS thị xã về cách xử lý” - ông Được nói.

Sau khi tai nạn xảy ra, Công ty Bông Hồng mới cho rào khu vực thi công bơm cát và cắm bảng cảnh báo nguy hiểm. Khi hoàn tất việc bơm cát, công ty đã gỡ bỏ rào và chừa lại bảng cảnh báo. (Ảnh chụp sáng 18-7) Ảnh: HÙNG ANH

Trong một diễn biến khác, sau khi báo phát hành, ông Lê Khoan Hồng, Giám đốc Công ty TNHH Bông Hồng, đã tìm đến gia đình nạn nhân để thỏa thuận bồi thường.

Tại trụ sở UBND phường 1, thị xã Sa Đéc ngày 14-7, ông Hồng thừa nhận do đơn vị thi công không cẩn trọng nên đã gây ra tai nạn cho ba đứa trẻ. Ông cũng muốn gặp gỡ gia đình nạn nhân nhưng không biết phải gặp thế nào. Lúc đó gia đình đã yêu cầu công ty bồi thường cả thảy 342 triệu đồng, bao gồm tiền tổn thất tinh thần, vật chất và mai táng phí cho ba cháu. Song phía công ty không đồng ý và hẹn đến ngày 17-7 sẽ thương lượng tiếp. Ngày 17-7, trong cuộc thương lượng lần 2 tại UBND phường 1, thị xã Sa Đéc, phía gia đình vẫn giữ nguyên yêu cầu bồi thường 342 triệu đồng. Ngược lại, công ty chỉ chấp nhận bồi thường 210 triệu đồng. Do các bên chưa thể thống nhất nên công ty tiếp tục hẹn đến ngày 19-7 sẽ trả lời dứt khoát.

Chị Loan, mẹ của hai cháu Như và Đạt, nghẹn ngào nói: “Có bồi thường bao nhiêu tiền thì hai đứa con và cháu tôi cũng không thể sống lại. Gia đình tôi chỉ muốn đòi lại sự công bằng vì từ ngày các cháu mất, vợ chồng tôi không còn tâm trí nào để làm ăn”.

HÙNG ANH