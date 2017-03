Vụ bảo mẫu tắm trẻ bằng… chân ở Bình Dương: Công an huyện đã ra quyết định khởi tố

Dựa vào ngày clip có trên mạng để xử lý Để làm rõ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự bà Phụng, PV báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Hồ Quang Thành, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận An. . Căn cứ vào đâu mà công an huyện khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Thị Phụng về tội hành hạ người khác, thưa ông? + Chúng tôi dựa trên chứng cứ là những hình ảnh trong clip và lời khai của chính bà Phụng. Trong đó, hình ảnh là chứng cứ xác thực nhất. Do em bé là người lệ thuộc của bà Phụng nên cách đối xử tàn ác của bà Phụng đã có đủ dấu hiệu của tội hành hạ người khác. . Cơ quan công an có xác định được thời điểm bà Phụng bắt đầu hành hạ bé, số lần thực hiện là một hay nhiều lần? + Chúng tôi đang tiến hành làm rõ. Trước mắt, chúng tôi chỉ lấy thời điểm này (khi clip được đưa lên mạng vào ngày 23-11 - PV). . Nhưng trong tội hành hạ người khác, người phạm tội phải có những hành động bạo lực được thực hiện một cách có hệ thống, được lặp đi lặp lại nhiều lần... + Trường hợp trước đó bà Phụng đã có hành hạ thì vi phạm nhiều lần chỉ là tình tiết tăng nặng, không làm thay đổi tội danh. . Cũng theo luật định, hành hạ người khác là hành vi của một người đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình, như gây đau đớn về thể xác hoặc đè nén, áp bức về tinh thần người bị hại thông qua các hành vi đánh đập, bắt nhịn ăn uống… Vậy công an huyện đã xác định được bé Ngân bị tổn thương gì trên cơ thể hay về mặt tinh thần, tâm lý? + Chúng tôi đã đưa bé đi kiểm tra sức khỏe nhưng không phát hiện những vết thương trên cơ thể. Nếu có, chúng tôi sẽ chuyển sang tội cố ý gây thương tích dựa trên kết quả giám định. Về mặt tinh thần, tâm lý cũng chưa xác định được bé bị ảnh hưởng như thế nào. Nhưng với hành vi của bà Phụng trong clip, tôi nghĩ chắc chắn bé có bị ảnh hưởng về tinh thần. . Liệu suy nghĩ của ông có đủ làm căn cứ để khởi tố vụ án? + Dĩ nhiên là sẽ phải giám định. Nếu có thì cũng sẽ là tình tiết tăng nặng, không thay đổi tội danh. . Cơ quan điều tra có xác định bà Phụng chỉ đối xử với một bé như vậy hay tất cả các bé trong nhóm trẻ? + Mới có mấy ngày nên chúng tôi chỉ xác định bà Phụng có hành vi tàn ác với một bé. Sau này chúng tôi sẽ làm rõ thêm. . Cơ quan điều tra có bị áp lực từ dư luận hay không? + Dư luận cũng có nhưng chỉ là một phần. Chúng tôi khởi tố dựa trên chứng cứ, không phải do áp lực hay nóng vội. . Xin cảm ơn ông.