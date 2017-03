Vụ bé 9 tháng tuổi bị gây thương tích: Không khởi tố vụ án

Bị người hàng xóm gây thương tích 5% nhưng Công an huyện Xuân Lộc không khởi tố vụ án và cũng không chuyển hồ sơ cho Công an huyện Cẩm Mỹ điều tra theo đúng thẩm quyền.

Ngày 17-7-2008, Công an huyện Xuân Lộc đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an huyện Cẩm Mỹ. Theo Công an huyện Cẩm Mỹ, kết quả giám định của Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Đồng Nai về việc con ông Khôi bị thương tích 5% là không có cơ sở. Bởi lẽ quyết định trưng cầu giám định của Công an huyện Xuân Lộc có kèm theo giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện tỉnh Đồng Nai. Thế nhưng bản giám định pháp y lại căn cứ vào giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện đa khoa khu vực Xuân Lộc. Lại nữa, ông Khôi tự đưa con đi đo điện não đồ chứ không theo yêu cầu của trung tâm giám định nên trung tâm không giám sát được quá trình đo điện não đồ. Ngoài ra, nhân chứng khẳng định không thấy con ông Khôi bị thương tích ở đầu khi đến ấp trình báo. Do đó, Công an huyện Cẩm Mỹ quyết định không khởi tố vụ án.