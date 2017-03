Vụ “Bé gái 13 tuổi bị…”: Công an đã khởi tố và bắt tạm giam bị can

Đại úy Nguyễn Tấn Lực, Phó Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh), vừa cho biết: “Sau khi xem xét hồ sơ, các chứng cứ kèm theo, Công an huyện Trảng Bàng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và được VKS phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với ông Ng.”.

Như báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh, bà NTT (thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) có con gái sinh tháng 8-2002 tên là N. Sau khi ly hôn chồng, bà T. sống chung như vợ chồng với ông Ng. Đầu tháng 3-2016, gia đình thấy bé N. có dấu hiệu không bình thường nên đưa đi khám. Bác sĩ cho biết N. đã mang thai 20 tuần tuổi. Bé N. khai bị cha dượng nhiều lần hãm hại. Bà T. gửi đơn tố cáo lên công an huyện nhưng đã gần ba tháng nay ông Ng. vẫn chưa bị xử lý. Trao đổi với PV, Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) cho biết đã tiến hành các bước để nhanh chóng xử lý vụ án. Ông Ng. đã khai nhận hành vi, tuy nhiên để có đủ cơ sở khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì công an phải chờ kết quả giám định ADN con của bé N.