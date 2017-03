Vụ bé gái lớp 1 “được” mời lên CQĐT: Lợi ích trẻ em là hàng đầu

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Công ty Tư vấn tâm lý Hồn Việt: Trẻ em phải được bảo vệ đặc biệt Khi nhận được giấy mời như thế, thông thường cha mẹ bé sẽ đặt câu hỏi: Bé có liên quan như thế nào? Sao công an lại để bé đi cổng trại giam Chí Hòa? Theo ứng xử thông thường, cha mẹ sẽ hỏi rằng “Con đã làm gì?”, như thế sẽ không tốt cho sự ổn định tâm lý của trẻ. Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất nên phải được bảo vệ đặc biệt. Xét về mặt tâm lý, có những trẻ vô tư nhưng cũng có những trẻ tâm lý yếu nên mức độ ảnh hưởng lên tâm lý của từng trẻ là khác nhau. Ví dụ như trường hợp của bé Trâm ở Đồng Tháp, nếu một bé cùng lớp cũng được “hỏi cung” về chuyện tiền quỹ lớp bị mất không bị sao cả thì bé Trâm lại rơi vào trạng thái hoảng loạn tinh thần. Do vậy, chúng ta cần lường trước những tình huống không tốt xảy ra cho các em để có những cách xử sự phù hợp. Ông Lê Minh Công, Phó Trưởng khoa Tư vấn tâm lý Bệnh viện Tâm thần trung ương: Không nên đưa trẻ đến cơ quan điều tra Theo tôi, cán bộ điều tra cần xử lý khéo hơn như có thể mặc thường phục đến nhà trò chuyện cùng cha mẹ cháu để tạo môi trường thân thiện với gia đình. Sau đó, cán bộ mới cùng gia đình làm việc với trẻ. Chúng ta cần hiểu ở lứa tuổi này, bé chưa ý thức được lời nói của mình có ảnh hưởng đến cộng đồng như thế nào, do vậy, khi bị một áp lực nào đó (ví dụ đọc thấy bảng chữ “công an” chẳng hạn), có thể bé sẽ nói không đúng sự thật. Luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên: Sửa luật để bảo vệ quyền lợi của trẻ Một người lớn nhận được giấy mời đến cơ quan điều tra còn thấy bất an, huống chi là một bé gái bảy tuổi. Mặc dù pháp luật chưa quy định cụ thể việc lấy lời khai của trẻ em nhưng sẽ tốt hơn nếu cán bộ điều tra lấy lời khai của các em tại nơi các em ở. Cán bộ tố tụng khi làm việc với trẻ em cũng phải hiểu tâm sinh lý trẻ để hạn chế các sự cố phát sinh. Tôi cho rằng trong thời gian tới, nội dung này cần được đưa vào trong Bộ luật Tố tụng hình sự để quyền lợi của trẻ em được bảo vệ tốt hơn. Bà Phan Thanh Minh, Trưởng phòng Bảo vệ trẻ em (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP.HCM): Có thể phối hợp với cán bộ phụ trách trẻ em Dù có gia đình đi kèm nhưng việc đưa nhân chứng là một bé gái bảy tuổi đến tận cơ quan điều tra để làm việc là không nên. Khi bé bị áp lực thì lời nói sẽ không thống nhất giữa các lần với nhau. Kinh nghiệm làm việc với trẻ cho thấy trong những trường hợp này, công an có thể phối hợp với cán bộ phụ trách mảng trẻ em ở phường hoặc quận và mặc thường phục đến làm việc với trẻ và gia đình. Như thế sẽ tốt hơn cho sự phát triển tâm lý trẻ và kết quả của công tác điều tra.