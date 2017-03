Vụ bé Hào Anh ở Cà Mau bị hành hạ dã man: Phải tính thêm thiệt hại phi vật chất

Đánh giá từng vụ

Nghị quyết 02/2003 nêu rõ: “Ngoài các hậu quả xảy ra về tính mạng, sức khỏe và tài sản theo hướng dẫn, thực tiễn cho thấy có thể còn có hậu quả phi vật chất như có ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, ngoại giao, đến trật tự, an toàn xã hội… Trong các trường hợp này phải tùy vào từng trường hợp cụ thể để đánh giá mức độ của hậu quả do tội phạm gây ra có phải là nghiêm trọng hay không”.