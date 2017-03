Vụ bốn đứa trẻ trốn khỏi nhà mở Đồng Nai: Cẩn thận với lời con trẻ!

Không có chuyện các trẻ bị hành hạ Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) vừa có kết luận điều tra vụ bốn đứa trẻ bỏ trốn khỏi nhà mở Đồng Nai. Theo đó, không có việc các trẻ bị bà Lê Thị Thanh Lan đánh đập và hành hạ như các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin, các trẻ bị thương tích là do té ngã trong khi bỏ trốn. Theo kết luận, Bé Hai thường xuyên nghịch ngợm, không nghe lời nên bị bà Lan la mắng, giáo dục. Từ chỗ đó, Bé Hai ghét bà Lan và không muốn ở nhà mở. Tối 7-11, Bé Hai rủ các trẻ còn lại leo cổng bỏ trốn. Khi leo, Huy bị thanh sắt nhọn trên đỉnh cổng đâm vào ngón tay cái bên trái dẫn đến chảy máu. Ra khỏi nhà mở, các trẻ đi đến ngã tư Bửu Long, qua cầu Hóa An rồi thẳng hướng vào TP.HCM. Đến Cầu Hang (xã Hóa An, TP Biên Hòa), bốn trẻ leo lên trên cầu (nơi có đường sắt đi qua) ngồi chơi. Khi nghe tàu lửa kéo còi, các trẻ vội nhảy xuống chân cầu để tránh thì bị té ngã. Huy bị cây đâm vào tay trái gây rách da chảy máu; Khoa bị xây xát ở gò má trái, tay phải bị gãy đầu xương quay, nhiều vết xây xát ở da bụng và lưng, bầm tím trên đỉnh mông phải và dưới hậu môn… Trong quá trình điều tra, công an đã chở Bé Hai và Trung đến chỉ vị trí té ngã, sau đó cả Khoa và Trung cũng chỉ đúng địa điểm này. Về việc bị bà Lan nhúng đầu vào lu nước, cơ quan điều tra cho rằng lời khai các trẻ có nhiều mâu thuẫn, không ổn định và không phù hợp với thực tế, không đủ cơ sở để kết luận bà Lan có làm việc này. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn làm thực nghiệm cho Khoa leo cổng rào chỉ bằng tay trái (để xem có khả năng tay phải cháu bị gãy trước khi trốn khỏi nhà mở hay không), kết quả là Khoa không leo được. Theo cơ quan điều tra, do ghét bà Lan và không muốn về nhà mở nên Bé Hai đã tự nghĩ ra và viết bản tự khai là do bị bà Lan đánh, hành hạ nên rủ các em bỏ trốn. T.BÌNH “Có thể tôi sẽ rời nhà mở” Chiều 22-12, bà Phí Thị Thu Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Đồng Nai, cho biết: Sau khi nhận được kết luận điều tra của Công an TP Biên Hòa, lãnh đạo Tỉnh đoàn đã quyết định sẽ phục hồi lại công tác, chức vụ phó chủ nhiệm nhà mở của chị Lê Thị Thanh Lan. Và nếu Bé Hai và bé Gia Huy muốn quay về nhà mở, Tỉnh đoàn vẫn sẽ tiếp nhận. Cô Thanh Lan đã khóc rất nhiều và kể: “Từ khi bị đình chỉ công tác, tôi gần như chỉ quanh quẩn trong nhà hoặc sang nhà bạn thân để khuây khỏa. Do nghĩ ngợi nhiều nên tôi gần như suy sụp, mất ngủ thường xuyên, sụt ký. Trước đây tôi để tóc dài nhưng giờ phải cắt ngắn, đi đâu cũng đeo kính, bịt khẩu trang để không ai nhận ra. Tôi không sợ cơ quan điều tra nhưng rất sợ người dân quá khích. Họ gọi điện thoại đe dọa sẽ hành hung. Từ khi các cháu được đưa về Đồng Nai, tôi chưa dám tới gặp. Một lần, nhớ cháu Huy quá, tôi nhờ bạn chở tới trường nhưng chỉ dám đứng quan sát cháu từ xa. Sắp tới Noel, tôi đã mua một số loại bánh mà Huy thích ăn để nhờ cô giáo chuyển cho cháu. Dù đã có kết luận tôi không hành hạ các cháu nhưng giờ tôi cũng chưa biết tính sao. Tôi cũng không dám chắc mình có tiếp tục làm việc tại nhà mở, cũng như có nhận bé Huy làm con nuôi hay không...”. K.LY ghi