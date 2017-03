Vụ chạy ngược chiều trên đường cao tốc: Tài xế bị phạt 3 triệu đồng

Ngày 19-5, Thượng tá Phạm Hữu Châu, Chánh Văn phòng, kiêm người phát ngôn của Công an tỉnh Long An, cho biết: Phòng CSGT đường bộ và đường sắt tỉnh này đã ra quyết định xử phạt tài xế Lê Quang Hải, người lái xe ôtô 16 chỗ chạy ngược chiều trên đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương vào ngày 10-5, cả thảy ba lỗi. Tổng số tiền phạt là 3 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế Hải còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong 30 ngày.

Quyết định trên được ký ngày 17-5, dựa theo hai biên bản vi phạm do Đội CSGT đường bộ số 5 thuộc Cục CSGT đường bộ - Bộ Công an lập trong hai ngày 11-5 và 17-5. Cụ thể, biên bản lập ngày 11-5 ghi nhận tài xế Hải điều khiển xe ôtô chạy với tốc độ 116/100 km/giờ. Biên bản lập ngày 17-5 (sau khi người dân mang các video clip quay cảnh xe chạy ngược chiều đến các báo đăng tin) ghi nhận tài xế Hải đã điều khiển xe ôtô đi ngược chiều của đường một chiều và quay đầu xe trên đường cao tốc.

Theo ông Châu, Cục CSGT đường bộ có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông trên đường cao tốc. Khi phát hiện vi phạm, Cục này lập biên bản và chuyển biên bản đến công an các địa phương ra quyết định xử phạt.

Mức phạt trên nặng hay nhẹ? Theo luật sư Trần Công Ly Tao (Đoàn Luật sư TP.HCM), cơ quan công an đã tính theo mức trung bình của khung tiền phạt. Luật sư Ly Tao phân tích: Theo hai biên bản mà Đội CSGT đường bộ số 5 thuộc Cục CSGT đường bộ lập trong hai ngày 11 và 17-5, tài xế Hải có ba hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo quy định của Điều 8 Nghị định 34/2010 của Chính phủ: chạy quá tốc độ quy định 10-20 km/giờ theo điểm c khoản 4; quay đầu xe trên đường cao tốc theo điểm i khoản 4; đi ngược chiều của đường một chiều theo điểm b khoản 4. Ba hành vi này đều có chung khung tiền phạt từ 800.000 đến 1,2 triệu đồng.

Theo khoản 2 Điều 57 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002, khi phạt tiền, mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tối đa của khung tiền phạt.

Đối chiếu quy định này, do tài xế Hải không có tình tiết giảm nhẹ, cũng không có tình tiết tăng nặng nên Phòng CSGT đường bộ và đường sắt tỉnh Long An đã xử phạt 1 triệu đồng/hành vi (cộng lại là 3 triệu đồng cho ba hành vi). Riêng đối với hành vi “quay đầu xe trên đường cao tốc”, phòng đã căn cứ điểm c khoản 9 Điều 8 Nghị định 34/2010 để áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 30 ngày.

TÂM PHÚC