Vụ cô giáo nhốt trẻ 4 tuổi vào thang máy: Cái ác bắt đầu từ sự thiếu hiểu biết

Khởi tố tội nào mới đúng? Theo thông tin trên báo Pháp Luật TP.HCM ngày 1-11, Công an quận Tân Phú đang trao đổi với VKS quận này về việc khởi tố vụ án và khởi tố bị can là cô giáo Nữ về một trong hai tội là cố ý gây thương tích hoặc hành hạ người khác. Tôi tán thành việc xử lý nghiêm cô giáo bởi hành vi của cô rất đáng lên án, chỉ vì bé lười ăn mà hù dọa đưa vào cầu thang máy khiến bé bị nhiều thương tích và việc bé sống được đã là may mắn. Thế nhưng nếu khởi tố về hai tội danh trên thì tôi e là không chính xác. Đối với tội cố ý gây thương tích, về mặt chủ quan thì tội phạm được thực hiện do cố ý. Người phạm tội ý thức được tính chất nguy hiểm của hành vi, thấy trước hậu quả của hành vi do mình thực hiện sẽ gây thương tích cho người khác và mong muốn hoặc có ý thức để mặc cho hậu quả đó xảy ra. Trong vụ việc này, phải thấy rằng cô giáo không cố ý làm cho bé bị thương tích. Cô cũng không mong muốn hoặc có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra đối với bé. Đối với tội hành hạ người khác, mặt khách quan của tội phạm được biểu hiện ở hành vi đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình. Đối xử tàn ác tức là làm cho người bị hại đau đớn về thể xác và tinh thần theo hướng hành hạ nhiều hơn là gây thương tích. Việc đưa bé vào cầu thang máy của cô giáo có lẽ chỉ nhằm làm cho bé sợ để không còn lười ăn chứ không nhằm vào mục đích làm cho đau đớn nói trên. Theo báo chí thông tin, rất có thể cô giáo còn nhiều hạn chế trong việc nhận thức tâm sinh lý trẻ, thiếu phương pháp sư phạm, thiếu hiểu biết pháp luật nên mới có hành vi nông nổi và vô ý gây ra hậu quả rất đau lòng cho bé. Khi bỏ bé một mình trong thang máy, nếu cho rằng hậu quả sẽ không xảy ra thì cô thuộc trường hợp có lỗi vô ý vì quá tự tin. Nếu không thấy trước khả năng xảy ra hậu quả mặc dù phải thấy và có thể thấy trước thì cô thuộc trường hợp có lỗi vô ý do cẩu thả. Đây chính là các yếu tố của tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp theo Điều 109 BLHS. Với tội này thì tỉ lệ thương tật của nạn nhân phải từ 31% trở lên. Bằng kinh nghiệm của mình, tôi cho rằng em bé phải bị thương tật hơn 31%. Và nếu đúng vậy thì các cơ quan pháp luật của quận có thể khởi tố bị can về tội này. Luật sưNGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN