Vụ con nhốt cha ở Cái Bè, Tiền Giang: Chưa rõ người cha có bị tâm thần hay không

Con: “Nhốt cha vì không có thời gian chăm sóc”

Theo BS Thật, sau khi báo chí đăng thông tin ông Nguyễn Văn Chính, 73 tuổi, ngụ ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè (Tiền Giang) bị người con út giam hãm trong nhiều năm trời, ông Chính được đưa đến BV trong ngày 26-11. Các bác sĩ đã thăm khám trực tiếp cho ông và bước đầu xác định ông có dấu hiệu sa sút trí tuệ, giảm trí nhớ do tuổi cao nhưng ông có bị bệnh tâm thần hay không thì cần phải có hội đồng giám định chuyên môn xem xét, kết luận. Cho đến nay (30-11), BV chưa nhận được yêu cầu giám định sức khỏe tâm thần cho ông Chính từ phía công an huyện nên chưa thành lập hội đồng giám định.

Từ khi vào BV đến nay, ông Chính vẫn ăn ngủ bình thường, không quậy phá và người con út là anh Nguyễn Văn Đởm đang ở BV để chăm sóc ông”. BS Nguyễn Thị Tuyết Mai thông tin thêm: Ngày đầu tiên nhập viện, ông Chính đi lại lăng xăng nên BV cho ông dùng thuốc chống loạn thần để ông ngủ được. Tuy nhiên, ông Chính luôn im lặng, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của các bác sĩ và của nhiều người khác.

Anh Đởm đang chăm sóc ông Chính ở BV Tâm thần Tiền Giang. Ảnh: HÙNG ANH

Gặp PV vào chiều cùng ngày, ông Chính cũng không nói năng gì, kể cả khi PV hỏi anh Đởm có phải là con trai của ông không. Anh Đởm nói: Lâu nay ông Chính sống chung với vợ chồng anh và hai cháu nội. Từ năm 2005, ông Chính hay bỏ nhà đi lang thang, hai vợ chồng phải bỏ công việc làm thuê để đi tìm ông về nhiều lần. Do không có thời gian chăm sóc ông nên anh và vợ là chị Nguyễn Thị Kim Anh nhốt ông một chỗ suốt bốn năm qua. Anh Đởm nói thêm: Ở nhà ông Chính không chịu ngủ. Ông có vài lần sàm sỡ với vợ anh nhưng anh không biết ngoài anh ra còn có ai khác chứng kiến việc này không.

Chưa rõ hướng xử lý

Theo ông Bùi Văn Vĩ, Phó Trưởng Công an xã Hậu Thành, việc ông Chính bỏ đi lang thang là có thật nhưng không ai xác định có việc ông giở trò với con dâu. Ông Chính có bảy người con đều nghèo. Cho rằng anh Đởm là con trai út, ở nhà thờ họ thì phải nuôi cha nên sáu người con lớn không ai phụ giúp vợ chồng anh Đởm nuôi cha. Việc anh Đởm nhốt cha để đi kiếm cái ăn xảy ra đã lâu nhưng do xem đó là chuyện nội bộ gia đình nên chính quyền địa phương không can thiệp. Hiện nay Đảng ủy, UBND, công an xã xác định việc con nhốt cha là trái đạo lý nên đã đưa ông Chính đến BV tâm thần trị bệnh.

Cũng theo ông Vĩ, năm 2005, các con ông Chính đã đưa ông đến BV Tâm thần Tiền Giang để khám, chữa bệnh nhưng vì không ai có thể ở lại BV chăm sóc ông nên ông lại được đưa về. “Hiện nay UBND xã đang yêu cầu các con ông Chính phải đóng góp nuôi dưỡng, chăm sóc cha già chứ không thể giao phó trách nhiệm cho mỗi vợ chồng con trai út. Sau khi ông Chính ra viện, chúng tôi sẽ có giải pháp cứng rắn để các con ông Chính phải nuôi cha và chấm dứt việc nhốt ông” - ông Vĩ cho biết.

Ông Huỳnh Văn Hiếu, Phó Viện trưởng VKSND huyện Cái Bè, thông tin: Viện cũng đã đến nơi nhốt ông Chính để xem xét cụ thể và đang tiếp tục thu thập chứng cứ. Tuy nhiên, phải chờ kết quả giám định sức khỏe tâm thần của ông Chính thì các cơ quan pháp luật của huyện mới có thể đưa ra các quyết định xử lý chính thức.

HÙNG ANH