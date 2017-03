Vụ con nhốt cha ở Cái Bè, Tiền Giang: Người cha bị bệnh tâm thần

Ngày 15-12, BS Trần Thị Thật, Giám đốc BV Tâm thần Tiền Giang, cho biết BV này đã thành lập Hội đồng Giám định chuyên môn để xem xét tình trạng sức khỏe của ông Nguyễn Văn Chính (ấp Hậu Hòa, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, Tiền Giang), người bị con ruột nhốt trong phòng từ năm 2006 đến nay (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin). Sau khi hội chẩn, Hội đồng Giám định xác định ông Chính bị sa sút tâm thần trầm trọng, sa sút trí nhớ, rối loạn ngôn ngữ, hành vi, chức năng nhận thức và đặc biệt là có sự thay đổi nhân cách. Từ chẩn đoán trên, Hội đồng Giám định kết luận ông Chính bị bệnh tâm thần.

Trong ngày, Thượng tá Nguyễn Văn Nhỏ, Trưởng Công an huyện Cái Bè, cho biết công an huyện chưa nhận được kết quả giám định sức khỏe tâm thần của ông Chính. Nếu chính xác ông Chính bị bệnh tâm thần thì có khả năng công an huyện không truy cứu trách nhiệm hình sự con ông Chính mà áp dụng hình thức xử lý khác phù hợp hơn.

HÙNG ANH