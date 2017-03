Vụ cứu người bị nạn, hai CSGT bị nghi oan: Kêu gọi người làm chứng

Liên quan đến vụ “cứu người bị nạn, hai cảnh sát bị nghi oan” như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, chiều 28-11, Trung tá Lại Văn Ba - Đội trưởng Đội CSGT An Lạc thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM xác nhận sáng 29-11, Thiếu úy Nguyễn Thanh Tùng và Thiếu úy Đào Minh Lâm (hai CSGT cứu người) sẽ tường trình với cơ quan điều tra Công an quận Bình Tân để làm rõ vụ việc.

Theo tường trình, khoảng 20 giờ 30 ngày 26-11, Thiếu úy Tùng và Lâm đi xe mô tô chuyên dụng (biển số 51A1-0163) làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A (đoạn qua phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) thì được một người dân thông báo có người bị tai nạn cách đó vài chục mét. Tại hiện trường, nạn nhân Phạm Viết Hưng (51 tuổi, tạm trú quận Bình Tân) nằm thoi thóp quằn quại, cạnh đó là xe ba gác biển số 62Z6-2362. Ông Hưng bị tai nạn nhưng không biết va chạm với phương tiện nào hoặc là phương tiện đó đã bỏ trốn. Thiếu úy Tùng đã chặn xe tải, xe taxi để đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng đều bị các xe từ chối. Do lo sợ tính mạng của nạn nhân nguy hiểm nên Thiếu úy Tùng lấy xe ba gác của ông Hưng chở ông đến trạm xá gần đó cấp cứu. Tại trạm xá, các y bác sĩ xác định hơi thở của nạn nhân Hưng yếu ớt, cần đưa gấp lên tuyến trên nếu không sẽ chết. Khi đưa nạn nhân ra khỏi trạm xá thì người điều khiển xe ba gác đã bất ngờ gặp sự cố, làm xe ba gác chao đảo về phía bên lề phải. Lúc này Thiếu úy Lâm chạy xe mô tô bên lề phải đã va chạm nhẹ với đuôi xe ba gác ngã xuống đường. Khi người nhà ông Hưng đến nơi thì nhiều người dân xung quanh hiếu kỳ cũng kéo đến xem. Thấy ông Hưng nằm chết trên xe ba gác và cạnh đó xe CSGT bị ngã bên đường nên nhiều người cho rằng CSGT đã gây tai nạn chết người. Hiện cơ quan điều tra Công an quận Bình Tân kêu gọi những nhân chứng có mặt tại hiện trường như người đến báo tin tai nạn, người đàn ông tự nguyện điều khiển xe ba gác chở nạn nhân từ trạm xá đến bệnh viện cấp cứu và xảy ra va chạm sớm đến làm việc để phục vụ công tác điều tra. HOÀNG TUYẾT