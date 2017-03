Vụ đánh khách mát-xa: Cố ý gây thương tích

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trong lúc giác hơi vào tối 14-2-2006, anh Nguyễn Hữu Phước đã bị chồng chủ tiệm là ông Nguyễn Văn Hùng dùng hung khí đánh liên tiếp vào đầu gây vỡ sọ, chấn thương vùng chẩm sau đầu và liệt nửa người. VKSND tỉnh Bình Phước đã truy tố Hùng ra tòa về tội cố ý gây thương tích. Ngày 29-5, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này.

Luật sư của người bị hại: Tội giết người

Tại phiên tòa, công tố viên vẫn giữ nguyên quan điểm là Hùng đã phạm tội cố ý gây thương tích. Vị này cho rằng không thể truy tố Hùng về tội giết người vì bị cáo không có ý định giết nạn nhân. Ngoài ra, việc anh Phước khai đã bị Hùng nhốt là không có cơ sở vì khoảng thời gian kể từ khi anh Phước vào gội đầu, giác hơi đến khi được đưa đi cấp cứu không bị ngắt quãng.

Trong phần tranh luận, phía luật sư của bị cáo đã viện dẫn một hướng dẫn của TAND tối cao (Công văn 452 ngày 10-8-1970) để cho rằng bị cáo đã có hành vi phạm tội cố ý gây thương tích. Công văn này nêu: “Người nhận thức được hành vi của mình có khả năng làm chết người mà vẫn mặc kệ làm rồi “muốn ra sao thì ra”, sống cũng được mà chết cũng mặc, may mắn là nạn nhân không chết thì không nên định tội giết người chưa đạt (với hình thức cố ý gián tiếp) mà chỉ nên định tội là cố ý gây thương tích”. Kế tiếp, công văn còn nêu: “Mặc dù đã rõ ràng can phạm có ý định giết người hoặc khi không xác định rõ ý thức của y nhưng nếu đang nửa chừng hành động, can phạm thấy nạn nhân đã bị thương tích nên chủ động tự mình chấm dứt tấn công (tuy biết rằng còn có thể tiếp tục hành động) thì chỉ nên định tội cố ý gây thương tích, không nên định tội cố ý giết người chưa đạt”. Ở đây, bị cáo không có động cơ giết người vì trước đó hai người không quen biết và không có thù hằn gì nhau. Với lời khai của Hùng “tôi thấy anh Phước bị thương nên không đánh nữa mà đưa điện thoại cho anh Phước gọi về nhà và gọi người nhà đi báo công an...” cho thấy bị cáo còn dư thời gian giết anh Phước nếu muốn nhưng bị cáo đã không làm như thế.

Ngược lại, theo các luật sư của người bị hại, bị cáo Hùng đã phạm tội giết người. Các luật sư này lý lẽ: Tội giết người không cần phải chứng minh có động cơ từ trước. Chỉ cần một phút nóng giận trổi lên tức thì cũng đủ dẫn đến hành vi này rồi. Một luật sư nói : “Không việc gì phải làm khó cơ quan điều tra khi bắt họ chứng minh động cơ giết người của Hùng mà chỉ cần căn cứ vào hành vi là đủ”. Việc Hùng khai đánh vào vai nhưng trượt trúng đầu cũng không quan trọng vì bị cáo đã bỏ mặc cho hậu quả xảy ra khi dùng hung khí nguy hiểm (cán cây lau nhà bằng nhôm) đánh vào vùng đầu - vùng trọng yếu của nạn nhân.

Một luật sư còn khẳng định đây là lỗi cố ý trực tiếp chứ không phải cố ý gián tiếp. Hướng dẫn nêu trên của TAND tối cao mà phía luật sư bên kia đưa ra là không hợp lý vì cơ quan này không có quyền giải thích luật. Theo Bộ luật Hình sự, hành vi của Hùng phạm tội giết người chứ không phải tội gì khác... Sau cùng, các luật sư của người bị hại đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung và nên xét xử Hùng về tội giết người.

Thấy vợ bị sờ: Bị kích động mạnh

Có mặt tại phiên tòa, bà chủ tiệm nói trong lúc được giác hơi, anh Phước đã nhiều lần có hành vi không đúng mực với bà (ôm hôn, sờ vào ngực và chỗ kín...). Một nhân viên của tiệm cũng khai trước đó đã bị anh Phước kéo cổ ôm hôn khi đang gội đầu, vì không thích nên người này đã bỏ đi và để bà chủ tiệm đích thân giác hơi cho khách.

Từ lời khai trên và nhiều chứng cứ khác, các luật sư của bị cáo còn cho rằng thân chủ mình phạm một tội khác nhẹ hơn tội mà VKS đã truy tố, đó là tội cố ý gây thương tích trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh. Một luật sư nói: “Như những người đàn ông bình thường khác, việc bị cáo không tự chủ được khi thấy vợ mình bị sàm sỡ là bình thường”. Theo luật sư này, hành vi của Phước đã xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm phụ nữ nên lẽ ra anh phải bị truy tố về tội làm nhục người khác. Từ chỗ nhìn thấy những hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân, bị cáo đã bị kích động tinh thần rất mạnh...

Phản biện, các luật sư của bị cáo cho rằng dù có sàm sỡ đi chăng nữa thì hành vi của Phước cũng không tới mức vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Trên thực tế, Hùng còn đủ thời gian vén màn nhìn vào phòng giác hơi rồi sau đó mới ra đánh anh Phước. Nếu thực sự bị kích động mạnh, người ta sẵn sàng lao ra, dùng tay không hoặc lấy bất cứ vật gì trong phòng để đánh chứ không đi tìm cây lau nhà nằm ở bên ngoài... Cho nên, không có lý do gì để cho rằng bị cáo phạm tội trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh.

Lời khai không nhất quán về điểm... tiếp xúc (?)

Chưa kể các nhân chứng trong vụ án này đều là những người thân thích của bị cáo như vợ, cha ruột, anh rể, người làm thuê... Liệu có thể tin rằng họ đã khai đúng sự thật? Trong khi đó, lời khai của bà chủ tiệm thì lúc thế này lúc thế khác về tư thế, điểm tiếp xúc... khi anh Phước giở trò bậy bạ.

Kết lại phần tranh luận, VKS tỉnh vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố, bác bỏ ý kiến cho rằng Hùng phạm tội trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh. Song công tố viên có “thòng” thêm: “Tôi không dám khẳng định việc truy tố bị cáo về tội này là đúng vì còn nhiều cấp xét xử khác...”.

Cuối cùng, TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt bị cáo Hùng sáu năm tù về tội cố ý gây thương tích theo khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự, đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho nạn nhân hơn 125 triệu đồng. Theo tòa này, tuy lời khai của các bên có mâu thuẫn nhưng cơ bản là phù hợp về thời gian và hành vi phạm tội nên có đủ căn cứ chấp nhận quan điểm truy tố của VKS.