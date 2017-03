Vụ đi đêm bị bắt vào TTHT xã hội: Công an phường phải xin lỗi

Khi nhìn thấy anh Trần Đức Dự cùng bốn người bạn dắt một xe máy ngoài đường khuya, bảo vệ dân phố có quyền nghi ngờ các anh là kẻ gian. Khi họ không xuất trình được giấy tờ tùy thân, bảo vệ dân phố có thể mời về công an phường làm việc. Tại đây, bằng nghiệp vụ của mình, Công an phường 6, quận Gò Vấp hoàn toàn có thể xác minh được họ là người thế nào. Nếu chỉ vì quên mang theo CMND, họ có thể bị xử phạt hành chính. Đằng này công an phường đã “đẩy” họ vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội, bất chấp lời thanh minh của họ về tình trạng nhân thân, chỗ ở, việc làm.

Hành vi công vụ duy nhất mà Công an phường 6 áp dụng nhằm xác minh tình trạng nhân thân của các đương sự chỉ là chở họ đến Công an phường 15, quận Tân Bình (nơi anh Dự đang ở) để kiểm tra. Và khi công an sở tại bảo các đương sự không đăng ký lưu trú, Công an phường 6, Gò Vấp vội vàng ra về, thay vì đến địa chỉ nơi anh Dự khai đang ở để xác minh thêm. Nếu Công an phường 6 bỏ thêm chút thời gian đến nhà anh Dự, ắt họ sẽ gặp được vợ anh và câu chuyện sẽ hoàn toàn sáng tỏ.

Chưa nói đến sáng hôm sau, khi vợ anh Dự mang giấy tờ tùy thân đến, thay vì nhanh chóng tiếp nhận giải quyết, họ lại một lần nữa đánh mất cơ hội sửa sai của mình. Anh Dự thì cho rằng khi vợ anh mang giấy tờ đến anh vẫn còn ở công an phường nhưng cán bộ từ chối giải quyết; còn công an phường thì thanh minh lúc đó xe đã chở nhóm anh Dự đến trung tâm rồi. Cho dù công an nói đúng thì họ vẫn có thể sửa sai bằng cách liên hệ ngay với trung tâm để nhanh chóng giải quyết cho các đương sự về nhà. Thế nhưng chuyện đó đã không xảy ra...

Anh Trần Hữu Vạn Phước (trái), một trong năm người bị bắt vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM sáng 8-8, vui mừng khi được cha bảo lãnh vào sáng 16-8. Ảnh: THÀNH NHÂN

Tóm lại, trong chuyện này chính Công an phường 6 (Gò Vấp) đã không làm hết trách nhiệm, dẫn đến việc anh Dự cùng những người bạn phải trải qua những ngày bị nhốt oan uổng. Không chỉ thiệt hại về tiền bạc (mất thu nhập, tiền xe cộ người thân đi lại để bảo lãnh), những công dân này còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng về danh dự, nhân phẩm khi vô cớ bị quy chụp là người lang thang ăn xin.

Trong vụ này Công an phường 6 (Gò Vấp) phải công khai xin lỗi anh Dự cùng bốn người bạn của anh. Đó là việc làm cần thiết, thể hiện tinh thần sửa sai, cầu thị.

Cả UBND phường cũng có lỗi

Dường như Công an phường 6, quận Gò Vấp và cả Công an phường 15, quận Tân Bình đã có định kiến anh Dự và bốn người bạn đi trong đêm là thành phần bất hảo. Tôi nghĩ vậy vì cách xác minh của họ tựa như làm cho có. Tại Công an phường 6, quận Gò Vấp, khi năm người đều khai có việc làm, chỗ ở ổn định thì cơ quan này không gọi điện thoại đến công ty hay người thân của các anh hoặc đến tận nơi ở của các anh để tìm hiểu. Tuy biết nội dung xác nhận của mình có ảnh hưởng quan trọng đến thân phận pháp lý của người khác, Công an phường 15, quận Tân Bình cũng chỉ đơn thuần lật sổ để xác nhận họ không có đăng ký lưu trú ở địa phương.

Khi đúng, sai đã rõ, tại sao công an và UBND phường 6 chưa thừa nhận sai sót của mình để sớm có lời xin lỗi anh Dự và bốn người bạn đã bị xử lý oan?

Dù bất cứ lý do gì thì công an và UBND phường 6, quận Gò Vấp đã làm ảnh hưởng đến nhân phẩm và danh dự của năm công dân. Từ cách xử lý chủ quan, suy diễn của hai cơ quan này mà gia đình các nạn nhân phải vất vả, tốn kém tiền bạc chạy từ miền Trung xa xôi (tỉnh Thừa Thiên-Huế) vào đây để bảo lãnh người thân.

