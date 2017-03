Vụ em trai 14 tuổi bị hành hạ dã man ở Cà Mau: Chủ trại tôm quá độc ác!

Ngày 29-4, Công an huyện Đầm Dơi đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hai tháng Huỳnh Thanh Giang về tội hành hạ người khác theo Điều 110 Bộ luật Hình sự. Đến ngày 30-4, cơ quan này tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can Mã Ngọc Thơm với tội danh tương tự. Do có con nhỏ dưới 18 tháng tuổi nên Thơm được cho tại ngoại.