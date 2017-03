Vụ ép nhân viên xăm hình quái vật: Có dấu hiệu phạm tội làm nhục người khác

Chưa thể xóa hết hình xăm trên người cô gái Ngày 13-12, cơ quan Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã nhận được đơn của chị NTG (trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc) tố cáo chủ quán cà phê ở TP Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tra tấn, cạo trọc đầu, ép xăm ba hình con vật trên người. Công an huyện Nghi Lộc cũng nhận được ủy thác điều tra của Công an TP Vũng Tàu về vụ việc trên. Hiện G. được người thân đưa đến thẩm mỹ Hồng Phượng (TP Vinh) để xóa vết xăm với giá 30 triệu đồng. Tuy nhiên, các hình xăm trên vẫn chưa thể tẩy xóa hết. Công an TP Vũng Tàu đã mời vợ chồng chủ quán cà phê là Phạm Thế Phong và Nguyễn Thị Anh để làm rõ. Các nhân vật có liên quan như Nguyễn Thị Hương (nhân viên của Anh) và chủ tiệm xăm hình trên đường Hoàng Hoa Thám cũng được mời đến lấy lời khai. ĐẮC LAM