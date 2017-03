Vụ HS bị công an đánh: Kiểm điểm, xử lý nhiều cán bộ

Giám đốc công an tỉnh đã có chỉ đạo xử lý những cán bộ liên quan đến vụ em Đỗ Văn Toàn (14 tuổi, học sinh Trường THCS Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên) bị một số cán bộ công an còng tay, đánh bị thương đến nhập viện trong khi không có người giám hộ.

Theo kết luận của Thanh tra Công an tỉnh Phú Yên, tối 9-7, thấy em Toàn giống người lấy trộm ví của mình trước đó nên ông N. (ngụ xã Hòa An) đã giữ em Toàn. Sau đó các ông Châu Thế Cường, Phó Công an xã; Phạm Chí Thắng, công an viên cùng hai dân quân xã Hòa An đưa em về trụ sở công an xã làm việc. Tại đây, ông Cường đã dùng roi điện gí vào người em hăm dọa, ông Thắng dùng dùi cui đánh vào đùi khi em đang bị còng tay. Tiếp đó, Trung tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội-Công an huyện Phú Hòa cùng ông Võ Văn Dũng, cán bộ của đội, làm việc với em Toàn. Ông Dũng đã dùng tay đánh vào mặt, ném dép vào lưng em Toàn.

Em Đỗ Văn Toàn đang nằm điều trị tại bệnh viện vì bị công an đánh. (Ảnh chụp ngày 12-7) Ảnh: TẤN LỘC

Rạng sáng 10-7, khi nghe tin con mình bị giữ tại công an xã nên cha của em Toàn đến nhưng không được cho vào chứng kiến làm việc. Đã thế, ông Dũng còn yêu cầu cha của em Toàn ký vào biên bản làm việc mà ông không hề biết nội dung. Sau một đêm tạm giữ, chủ tịch UBND xã Hòa An ký quyết định hợp thức hóa việc tạm giữ hành chính em Toàn. Trong ngày 10-7, ông Tôn Chí Tình, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội-Công an huyện Phú Hòa, tiếp tục lấy lời khai em Toàn. Đến chiều cùng ngày, thấy em Toàn quá mệt nên gia đình đưa đi cấp cứu và điều trị trong tám ngày tại BV Đa khoa Phú Yên…

“Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên đã kết luận việc làm của các cán bộ Công an huyện Phú Hòa, Công an xã Hòa An, chủ tịch UBND xã Hòa An là sai phạm nên yêu cầu kiểm điểm, xử lý kỷ luật nghiêm đối với tất cả cán bộ công an sai phạm, đồng thời kiến nghị chủ tịch UBND huyện Phú Hòa xử lý kỷ luật những cán bộ liên quan. Sắp tới công an tỉnh sẽ tổ chức kiểm điểm, quyết định hình thức kỷ luật đối với Thượng tá Lê Văn Lâm, Trưởng Công an huyện Phú Hòa, vì để xảy ra vụ việc trên; kiểm điểm Trung tá Nguyễn Văn Bình vì liên quan trực tiếp đến sự việc. Riêng ông Dũng, Công an huyện Phú Hòa đã đề xuất hình thức kỷ luật khiển trách” - Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa nói.

Cũng theo Đại tá Nghĩa, sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 10 triệu đồng chi phí điều trị đối với gia đình em Toàn.

Chiều 8-8, ông Hà Trung Kháng, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa, cho biết đã yêu cầu trưởng công an huyện, chủ tịch UBND xã Hòa An tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, đề xuất hình thức kỷ luật đối với những cán bộ có hành vi sai phạm trong vụ này.

Ngày 13-7, báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh vụ này thì ba ngày sau Bộ Công an có công văn yêu cầu giám đốc Công an tỉnh Phú Yên chỉ đạo kiểm tra, xử lý vụ việc.

TẤN LỘC