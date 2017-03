Vụ khởi tố tội này, đình chỉ tội kia: VKSND Tối cao yêu cầu báo cáo

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, năm 1991, ông Lê Văn Chuẩn, lúc này là phó chủ tịch UBND xã Thạnh Lộc, huyện Thốt Nốt thuộc tỉnh Hậu Giang (cũ), bị Công an huyện Thốt Nốt khởi tố và bắt tạm giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN. Đến ngày 29-2-1992, ông Chuẩn bị bệnh nên công an đưa vào bệnh viện rồi cho gia đình bảo lãnh. Trong quá trình điều tra, chưa có kết luận, ngày 2-10-1992, Công an huyện Thốt Nốt ký quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Chuẩn về hành vi tham ô tài sản XHCN để xử lý hành chính.

Sau khi báo đăng, Công an TP Cần Thơ rút hồ sơ vụ ông Chuẩn lên để xem xét, xử lý. Ngày 13-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ký các quyết định hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự và quyết định hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra bị can về hành vi tham ô tài sản XHCN. Sau đó Công an TP Cần Thơ có đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Chuẩn về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN với lý do chuyển biến tình hình nên hành vi ông Chuẩn không còn nguy hiểm cho xã hội.

GIA TUỆ