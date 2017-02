Vụ Lữ Anh Dồi: Gần 200 ý phản hồi của bạn đọc nói gì?

Như Pháp Luật TP.HCM từng có nhiều bài phản ánh, Thiếu úy Lữ Anh Dồi (chính trị viên phó Đại đội cơ động biên phòng tỉnh Minh Hải cũ) là nạn nhân trong vụ án do cấp trên trực tiếp của mình dựng lên nhằm giết người diệt khẩu. Người này là trung tá Nguyễn Ngọc, phó trưởng Ty Công an kiêm chỉ huy trưởng Công an vũ trang tỉnh Minh Hải.

Vụ việc xảy ra từ năm 1979, ông Dồi bị giết hại rồi bị làm hồ sơ giả vu cho là kẻ phản quốc. Phải chín năm sau, khi Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh có ý kiến chỉ đạo, đồng thời cơ quan điều tra Quân khu 9, VKS Quân sự Trung ương, Tòa án Quân sự Trung ương vào cuộc quyết liệt vụ việc thì mới được làm sáng tỏ. Nguyễn Ngọc và đồng phạm bị truy tố, đồng thời ông Dồi chính thức được minh oan.