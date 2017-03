Vụ lừa hàng tỷ đồng từ sổ đỏ: Biến thật thành ảo

Tại Văn phòng nhà đất Đại Phát, số 86, đường Phạm Tấn Tài, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, anh Đoàn Duy Hưởng, Trưởng Văn phòng cho chúng tôi xem 3 quyển sổ đỏ mang tên: Bà Phạm Thị Thìn, số 19+21, ngách 180/84 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội; bà Nguyễn Thu Hằng, tổ 26, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội; bà Nguyễn Thị Lan, Bắc Cầu 2, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội.

"Không chỉ có sổ đỏ, Nguyễn Thị H. và Phạm T.T. còn giao cho tôi 3 "hợp đồng ủy quyền"", anh Hưởng nói. Rồi anh cho chúng tôi xem 3 "hợp đồng uỷ quyền" có dấu đỏ chót của phòng công chứng. Trong "hợp đồng uỷ quyền" nói rõ "Bên ủy quyền đồng ý cho bên được ủy quyền được toàn quyền thay mặt và nhân danh bên uỷ quyền làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, làm các thủ tục pháp lý và ký các giấy tờ cần thiết theo quy định của pháp luật để quản lý, sử dụng, xin phép xây dựng và xây dựng theo giấy phép, chuyển nhượng, tặng, cho thuê, góp cổ phần vào công ty, thế chấp hoặc thế chấp để bảo đảm cho các món vay của bên thứ ba đối với toàn bộ tài sản nói trên". "Các anh chị xem, họ được những ngần ấy quyền đối với diện tích đất ghi trên sổ đỏ, thử hỏi tôi có gì để nghi ngờ đâu", anh Hưởng bức xúc cho biết.

Vì tin tưởng vào số giấy tờ trên, ngày 6/3/2008, anh Hưởng đã đặt cọc cho Phạm T.T 900.000.000đ để mua 44m2 đất ở tổ 26, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai. Diện tích đất này do bà Nguyễn Thu Hằng đứng tên trong sổ đỏ. Ngày 11/3/2008, anh Hưởng lại đặt cọc 700.000.000đ cho Phạm T.T mua nhà, đất với tổng diện tích 50m2x3 tầng tại Bắc Cầu 2, phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên do bà Nguyễn Thị Lan đứng tên trong sổ đỏ. Ngày 20/5/2008, anh lại đặt cọc cho Nguyễn Thị H 2.350.000.000đ để mua nhà, đất tại số 19+21, ngách 180/84 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, Đống Đa do bà Nguyễn Thị Thìn đứng tên trong sổ đỏ. Trong mỗi lần giao dịch, hai bên đều làm hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nhà và đất ở. Trong đó xác nhận việc nhận tiền và giấy tờ liên quan của mỗi bên.

Anh Đoàn Duy Hưởng còn cho chúng tôi biết thêm, trước mỗi lần giao tiền đặt cọc, H. và T.T. đều đưa anh đi xem nhà, đất. Hơn nữa, là người hoạt động trong việc môi giới nhà đất đã chục năm nay, anh nhận thấy những giấy tờ mà hai người kia đưa ra đều đủ cơ sở để mua, bán. Bản thân anh và nhiều người cùng hoạt động trong lĩnh vực này từng trốn thuế (5%) bằng cách lập "hợp đồng ủy quyền" mỗi khi muốn chuyển nhượng trao tay nhà, đất ở để lách luật. Thế nên việc H. và T.T. đưa những giấy tờ này ra, anh Hưởng "hiểu" và "thông cảm" ngay.

Nói về mối quan hệ với H và T.T, anh Hưởng chỉ ngay tấm biển của Văn phòng giao dịch nhà đất Đại Phát và bảo rằng, họ tìm đến mình từ biển quảng cáo này. Nghĩa là rất ngẫu nhiên, H và T.T đến văn phòng của anh Hưởng để giao dịch.

Dấu hiệu bất thường của các giao dịch trên chỉ được anh Hưởng phát hiện khi quá thời gian quy định trong "Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nhà và đất ở" mà H. và T.T. không đưa anh đến Phòng Công chứng để lập hợp đồng mua bán. Sau nhiều lần liên hệ, hai người kia cứ hẹn hết ngày này đến ngày khác, Sau đó, anh còn không liên hệ được với H. và T.T. nên mối nghi ngờ càng tăng lên.

Anh Hưởng đã đến gặp các chủ nhà, đất để xác minh và rất ngạc nhiên khi họ đều cho biết mình có nhu cầu vay vốn ngân hàng nên giao giấy tờ nhà đất và làm "hợp đồng ủy quyền" cho H. và T.T. chứ không bán nhà, đất. Hơn nữa, thỏa thuận giữa họ với H. và T.T. đã quá thời gian cam kết mà chưa thực hiện trong khi giấy tờ nhà, đất vẫn bị chiếm dụng. Thế nên, anh Hưởng tiếp tục tìm kiếm và đã phát hiện T.T tại một quán cà phê trên phố Phạm Huy Thông. Ngay lập tức, anh đề nghị người này đến Công an phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Sau đó, theo hướng dẫn anh cùng T.T. đến Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, Công an Hà Nội.

Sáng 16/12, chúng tôi tìm đến thôn Bắc Cầu 2, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội để tìm chủ nhân cuốn sổ đỏ mang tên Nguyễn Thị Lan mà anh Hưởng đang cầm. Ngôi nhà ba tầng mang số mới: 286 đường Ngọc Thụy khóa cửa im ỉm. Bà chủ nhà đứng tên trong sổ đỏ đã mất 3 năm nay. "Tiếp quản" ngôi nhà này là cô con gái bà Lan, chị Phạm Thanh Hà.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Hà cho biết, chưa bao giờ chị bị rơi vào tình huống như thế này nên rất bức xúc. Chị có nguyện vọng vay vốn để làm ăn. Do ngại làm thủ tục vay vốn với ngân hàng nên chị Hà có ý định nhờ người khác vay tiền. Biết Nguyễn Thị H. và Phạm T.T. qua một người quen nên chị tin tưởng giao sổ đỏ cho T.T. Hợp đồng do tự tay H. và T. làm để vay 200.000.000 đồng trong vòng 1 tuần. Chị H chỉ được hai người trên đưa cho ký khi đến văn phòng công chứng mà không được đọc. Sau khi hết thời gian một tuần như đã cam kết, chị liên lạc với hai người trên nhưng chỉ nhận được cái hẹn rồi bặt tăm luôn. Khi anh Hưởng tìm đến xác minh nguồn gốc đất, chị mới biết tài sản của mình đã bị bán.

Trao đổi với chúng tôi ngày 15/12, đại diện Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, Công an Hà Nội cho biết, hiện nay đơn vị này đang thụ lý vụ việc. Khi chúng tôi cho biết, có hàng chục người đến Báo CAND phản ánh việc mình bị chiếm dụng sổ đỏ, nhận thế chấp sổ đỏ để vay tiền… một vị lãnh đạo đơn vị này cho biết sẽ tiếp nhận để tiến hành điều tra theo đúng trình tự pháp lý.

Trong số báo tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh đến bạn đọc những thông tin liên quan. Ai có liên quan đến vụ việc này hãy liên hệ đến Báo CAND 66 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại 043.9420595.