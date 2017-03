Vụ “Mất 160 triệu đồng…”: CA TP.HCM thụ lý, xác minh tố cáo

Nội dung đơn anh Quí tố cáo chiều 12-10 khi PC45 triệt phá ổ thầu đề tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, anh bị bắt nhầm, tạm giữ xe khiến anh bị mất 159,8 triệu đồng trong cốp xe.

Theo Công an TP.HCM, sau khi tiếp nhận đơn của anh Quí (gửi vào ngày 14-10), quá trình điều tra xác minh nhận thấy đơn của anh Quí có đủ điều kiện thụ lý. Do đó Ban Giám đốc Công an TP.HCM giao cho Thanh tra Công an TP xác minh nội dung tố cáo, kết luận nội dung xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý và báo cáo người có thẩm quyền giải quyết tố cáo. Thời hạn Thanh tra Công an TP thụ lý xác minh điều tra trong vòng 60 ngày.

Như đã thông tin, chiều 12-10, anh Quí đang dắt bộ xe máy (vì bị bể bánh) trên đường, đến trước trạm cân trên đường Trần Đại Nghĩa (xã Tân Kiên, Bình Chánh) thì bị cảnh sát hình sự mặc thường phục thuộc PC45 bắt người và giữ xe. Thời điểm này PC45 đang triệt phá ổ thầu đề tại nhà một người dân nằm bên cạnh trạm cân.

Anh Quí trình bày lúc đó anh để 159,8 triệu đồng trong cốp xe, chờ đến tối chồng tiền mua nhà cho chủ nhà. Vì vậy khi bị công an bắt và giữ xe, anh nhiều lần nói mình bị bắt nhầm và trình bày với công an cho kiểm tra xe nhưng công an nói anh cứ ngồi yên. Sau khi bị đưa về trụ sở Công an xã Tân Kiên, anh Quí nhiều lần trình báo về số tiền nhưng đến rạng sáng 13-10 công an mới dẫn anh đi kiểm tra xe. Lúc này khóa của cốp xe đã bị hư, số tiền trong cốp xe đã biến mất.

Chiều 13-10, công an xác định anh Quí không liên quan mua bán số đề nên cho về. Sau đó anh Quí đã làm đơn tố cáo việc bị công an bắt nhầm dẫn đến bị mất tiền.

Theo anh Quí, vừa qua Thanh tra Công an TP.HCM đã phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường và trụ sở Công an xã Tân Kiên để điều tra, xác minh. Cụ thể, các đơn vị nói trên đã ghi nhận các dấu vết trên xe máy của anh Quí gồm khóa cốp xe bị hỏng, lấy dấu vân tay trong cốp xe nơi anh Quí chứa tiền và bị mất. Ngoài ra, thanh tra còn đến hiện trường nơi trước đó diễn ra việc PC45 triệt phá ổ thầu đề dẫn đến việc bắt nhầm anh Quí để điều tra, xác minh lại toàn bộ vụ việc.