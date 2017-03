Vụ mẹ bắt con đi xin ăn ở BR-VT: Phải phạt nặng người mẹ

Sẽ xem xét, xử phạt người mẹ Thiếu tá Nguyễn Văn Đa, Phó Trưởng Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết cơ quan này chưa nhận được thông tin về việc bà Trần Thị Tường bắt hai con đi ăn xin. Sau khi nắm lại nội dung từ xã, huyện sẽ xem xét việc này. Nếu hành vi của bà Tường bắt hai con ruột đi ăn xin đúng như báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh nhưng chưa tới mức truy cứu hình sự, huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền. Bởi hành vi của bà Tường có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình và về dân số, trẻ em. Ông Nguyễn Văn Lưu, Phó Trưởng Công an xã Đá Bạc, thông tin: Sau buổi làm việc với bà Tường vào chiều 30-12, bước đầu công an xã ghi nhận bà Tường có chuyển biến, không có hành vi đối xử tệ, đánh đập hai cháu Đương, Nhung nữa. TRÙNG KHÁNH