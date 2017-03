Vụ một phụ nữ bị phán ngoại tình: Sẽ tiếp tục điều tra

Kết luận không thuyết phục Nói là đã nhiều lần vụng trộm và ba lần đưa chị H. đi phá thai nhưng theo nội dung cung cấp của trưởng công an huyện thì L. không chỉ ra được nơi chốn và thời gian phá thai. Vậy có tin nổi lời L. không? Theo tôi, nếu chỉ vì L. khai có biết trên rốn chị H. có nốt ruồi mà vội vàng cho rằng hai người có “quan hệ” thì đây là một kết luận vội vàng, vô căn cứ. Tôi xin lưu ý việc biết chị nọ, chị kia có nốt ruồi trong người thật ra không có gì khó khăn cả. Lần đó, thấy vợ tôi có nốt ruồi trên mặt, bạn tôi đã đoán vợ tôi có nốt ruồi ở chỗ kín đáo theo kinh nghiệm của ông bà truyền lại. Mà đúng vậy thật! Từ câu chuyện của chính mình, tôi tin khi có người biết chị H. có nốt ruồi (theo lời chị H. là bà thầy bói nào đó) thì nhiều người khác (trong đó có L.) cũng có thể dễ dàng biết việc này. Do thông tin của L. và cách bêu riếu của L. có thể làm ảnh hưởng đến danh dự và hạnh phúc của chị H. nên tôi đề nghị công an huyện phải cố gắng điều tra làm rõ vụ việc. NGUYỄN VĂN Khi kết luận một điều gì đó thì cần phải tìm hiểu kỹ và có bằng chứng cụ thể. Tôi nghĩ cơ quan điều tra và VKSND cần xem xét lại đúng, sai bởi đây là quyền và nghĩa vụ của những người được Nhà nước giao trách nhiệm. kimnhung1001@... Tôi làm trên 20 năm ở ngành pháp luật nên không thể nào chấp nhận cách điều tra sơ sài như vậy. Cách trả lời “không biết người tố giác phá thai ở đâu, khi nào” của trưởng công an huyện chưa thỏa đáng, không thể chấp nhận được. ho.vanman… @yahoo.com.vn