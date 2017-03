Vụ ngồi trong quán nước bị lập biên bản chở ba: Công an trả xe, không xử lý lỗi chở ba

Liên quan đến vụ “ngồi trong quán nước bị lập biên bản chở ba” (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin ngày 6-9), ngày 9-9, Trung tá Trần Văn Nghĩa, Phó Trưởng Công an huyện Long Mỹ, cho biết công an đã giao trả xe mô tô cho anh Ph. Công an cũng thông báo là anh Ph. có lỗi vi phạm không mang theo các loại giấy tờ và nồng độ cồn vượt trên mức quy định và những ngày tới sẽ tiếp tục có quyết định xử lý. Riêng việc chở quá số người, qua xác minh không đủ cơ sở để xác định, do đó không xem xét xử lý anh Ph. về lỗi này.

Được biết trong ngày 8-9, lãnh đạo và Thanh tra Công an huyện Long Mỹ đã làm việc với anh Ph. để thông báo kết quả xác minh theo đơn khiếu nại của anh. Theo đó, phía công an huyện cho rằng anh Ph. có hai lỗi nêu trên. Phía CSGT có lỗi là giữ xe của anh Ph. (gửi công an xã) thời gian lâu nhưng không báo lãnh đạo, giữ quá số ngày quy định.

Nhận xét về việc công an sẽ xử lý hai lỗi của anh Ph. (không mang giấy tờ xe; nồng độ cồn vượt quá quy định), luật sư Trần Thanh Phong (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) nói: “Chưa thuyết phục, dựa theo kết quả suy đoán. Suy đoán thứ nhất là xe để ở quán nước, cách nhà 100 m thì phải có tham gia giao thông mới tới được quán và anh Ph. chạy xe đến quán trong lúc có rượu bia trong người. Suy đoán thứ hai là xe để ở quán, nếu có mang giấy tờ xe thì đâu phải về nhà lấy! Luật quy định xử phạt là trong trường hợp đang tham gia giao thông (cũng có trường hợp lúc xe đậu nhưng không phải trường hợp này) ngay lúc có hành vi vi phạm chứ không thể dựa trên suy đoán”.

Như đã thông tin, tối 10-8, từ thông tin nhận dạng của tổ CSGT chốt chặn, tổ CSGT tuần tra đã lập biên bản vi phạm giao thông với anh Ph. (ngụ huyện Long Mỹ, Hậu Giang) về hành vi chở quá số người quy định (tống ba) khi anh ngồi ở quán nước cách nhà khoảng 100 m. Công an cũng lập biên bản là anh Ph. không mang theo giấy tờ xe, nồng độ cồn vượt quá quy định (khi anh không tham gia giao thông) rồi giữ xe hơn 20 ngày.

GIA TUỆ