Vụ nhặt được vàng ở Cà Mau: Rối khi người mất vàng xuất hiện

Người mất vàng trình báo từ một năm trước Như chúng tôi đã thông tin, chị Phạm Tuyết Mai là công nhân của Nhà máy rác Cà Mau (tỉnh Cà Mau). Ngày 4-8-2014, trong khi phân loại rác, chị Mai nhặt được cái ví mục nát, trong đó có chứa nhiều vàng (giấy tờ trong ví đã mục nát, không nhận dạng). Sau đó Công an TP Cà Mau tạm giữ số vàng trên (gồm hai chỉ vàng 24K và 47 chỉ vàng 18K, tức gần năm lượng vàng). Công an thông báo truy tìm chủ sở hữu nhưng một năm qua không ai đến nhận. Công an TP Cà Mau đang làm thủ tục xử lý số vàng này theo hướng giao trả cho chị Mai theo Điều 241 BLDS (trả cho chị 10 tháng lương tối thiểu cộng với một nửa số tiền của năm lượng vàng trừ đi 10 tháng lương tối thiểu, phần còn lại sung quỹ nhà nước). Công an TP Cà Mau hẹn chị Mai sẽ giải quyết cho chị vào ngày 16-9. Tuy nhiên, sau khi báo chí đăng thông tin này (cụ thể là báo Thanh Niên), trong ngày 31-8, có người gọi điện thoại đến tự xưng là người mất số vàng này. Người đó là chị Nguyễn Thị Bích Ngân, ngụ khóm 7, phường 8, TP Cà Mau. Chị đã đến Công an TP Cà Mau trình báo rằng chị là người mất số vàng mà chị Mai đã nhặt được. Theo chị Ngân, số vàng trên là do cha mẹ ruột và cha mẹ chồng chị cho trong ngày cưới. Sau ngày cưới, chị về nhà chồng ở khóm 7, phường 8, TP Cà Mau. Vào khoảng 9 giờ sáng 1-8-2014, chị phát hiện mất cái ví đựng vàng. Đến 16 giờ chiều cùng ngày, chị đến Công an phường 8, TP Cà Mau trình báo. Công an đã lập biên bản tiếp nhận tin tố giác việc mất vàng của chị đúng vào thời điểm này, với số vàng vòng được cho là giống số vàng của chị Mai đã nhặt được trong Nhà máy rác Cà Mau. Đại tá Nguyễn Quang Khởi, Trưởng Công an TP Cà Mau, cho biết: “Việc chị Ngân có phải là chủ sở hữu thực sự số vàng nói trên hay không chúng tôi còn đang xác minh làm rõ. Còn việc vì sao không phát hiện số vàng chị Ngân bị mất khi trình báo với số vàng chị Mai nhặt được thì tôi chưa biết, vì vụ này tôi giao cho cán bộ điều tra phụ trách xử lý. Và mọi việc chúng tôi đang trong quá trình giải quyết nên chưa cung cấp thông tin được”. Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, chị Ngân từ chối trả lời về sự việc. Còn chị Mai thì cho rằng nếu thực sự là vàng của chị Ngân thì chị cũng phải được chia phần. Chị Mai nói rõ: “Một luật sư đã nói cho chúng tôi biết là theo quy định của luật dân sự, hết thời hạn một năm thông báo mà không có người nhận thì số vàng thuộc về tôi. Nên nếu giải quyết trả toàn bộ số vàng cho chị Ngân thì tôi chắc chắn khởi kiện. Tôi nghĩ số vàng này phải được chia”.