Vụ ông Mười Thêm “đòi bồi thường oan”: Tòa án thị xã đã thụ lý vụ án

Cụ thể, đầu tháng 2 này, TAND thị xã Tân Châu (An Giang) đã ra thông báo thụ lý vụ án ông Mười Thêm kiện đòi Cơ quan CSĐT - Công an huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) phải bồi thường hơn 3,8 tỉ đồng.

Như chúng tôi đã thông tin, ông Mười Thêm từng bị Công an huyện Hồng Ngự khởi tố, tạm giam về tội vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai. Tháng 8-1990, TAND huyện Hồng Ngự đã xử phạt ông 12 tháng tù về tội này, đồng thời buộc ông phải giao 5.000 m2 đất nông nghiệp cho UBND huyện. Tháng 9-1990, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên hủy án sơ thẩm, giao hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại từ đầu. Lẽ ra phải tích cực điều tra thì công an huyện lại bỏ lửng vụ án. Mãi đến đầu năm 2010, sau khi Ủy ban Tư pháp của Quốc hội yêu cầu xem xét lại vụ án, cơ quan này mới ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can viện lẽ “đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm”.

Cho rằng đã bị các cơ quan tố tụng của huyện Hồng Ngự xử lý hình sự oan, ông Mười Thêm đã khiếu nại đòi bồi thường. Cũng đồng ý như thế nhưng giữa TAND và VKS huyện không thể thống nhất ai phải bồi thường. Theo TAND và VKS huyện, công an huyện có trách nhiệm bồi thường vì đã kéo dài vụ án. Tuy nhiên, viện lẽ mình không có lỗi, công an huyện lại cho rằng TAND huyện mới phải bồi thường vì đã xử án sai dẫn đến việc án bị hủy.

