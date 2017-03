Vụ tai nạn do tiếng còi hơi: Người có tâm lý yếu có được cấp bằng lái xe hay không?

Nếu bà mẹ trẻ không chở theo bé 2 tuổi hoặc chở đúng cách thì tai nạn thương tâm không xảy ra. Trong tai nạn này, theo báo chí mô tả thì chị Loan đã quá bất cẩn khi chở trẻ 2 tuổi tham gia giao thông. Một vấn đề nữa là khi làm hồ sơ thi bằng lái, ai cũng phải trải qua đợt kiểm tra sức khỏe “cực kỳ gắt gao” của ngành y tế. Vậy người có tâm lý yếu có được cấp bằng lái xe hay không?

LÊ CHÂU TUẤN

Vụ cháu bé hai tuổi chết quá thương tâm. Mong rằng các cơ quan luật pháp hãy đặt mình vào hoàn cảnh của các nạn nhân để đưa ra mức xử phạt thật đúng đắn.

HOANG NHUNG

Tôi cũng rất bức xúc trước tình trạng xe ôtô tải đi trong nội thành bóp còi hơi chói tai, nhức óc gây giật mình. Tôi hy vọng những trường hợp này sẽ bị xử nghiêm và hy vọng không còn những thương tâm như trên xảy ra nữa.

VŨ MINH THÚY

Thật đau lòng quá khi nghe tin này. Tôi không biết nói gì nữa đây, làm sao mà xóa đi được nỗi đau quá lớn này của chị Loan? Cầu mong cho linh hồn cháu Vy được siêu thoát và hãy giúp mẹ con vượt qua được nỗi đau này. Tôi ngàn lần tỏ lòng tiếc thương bé Vy, xin được chia xẻ nỗi đau đớn này với chị Loan và gia đình. Mong chị nén đau thương chị nhé. Qua đây, tôi cũng mong pháp luật phải trừng trị nghiêm minh với anh tài xế kia để làm bài học cảnh tỉnh đối với những tài xế khác.

VŨ HẢI YẾN

Phải thực thi luật giao thông thật nghiêm, nhất là phải cấm tuyệt đối sử dụng còi hơi. Phải phạt thật nặng khi lái xe sử dụng còi bừa bãi, vô lối mọi lúc mọi nơi mà mục đích là tranh giành lưu thông, gọi bạn lái, chào nhau... một cách vô văn hóa ở chốn đông người.

NGUYỄN NGỌC SƠN

Các ngành chức năng phải vào cuộc ngay, đặc biệt là các bác cảnh sát giao thông và các bác đăng kiểm. Phải thực hiện một cách nghiêm minh, tránh bỏ sót đối tượng dùng còi hơi khi tham gia giao thông.

BÙI TUẤN VŨ

Lương tâm sẽ "xử" tài xế đó. Đừng nói nhiều nữa, hãy xử lý nặng tài xế đó đi.

KIWI

Một số phương tiện giao thông hiện nay (xe khách, xe tải, môtô...) đã cố tình gắn còi có âm thanh rất lớn hoặc nghe rất kinh dị, vừa làm ảnh hưởng đến môi trường vừa rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nên có biện pháp mạnh để dẹp hiện tượng này.

THANH LE

Mấy tháng gần đây chúng ta chứng kiến nhiều vụ chết người do cánh tài xế gây ra. Tôi có một số điều phân vân, công an là người phải biết rõ hậu quả của còi hơi, cộng với ý thức pháp luật của các tài xế kém như thế, khi phát hiện còi hơi thì phải phạt liền, thế mà cho đến bây giờ tôi đi trên đường quốc lộ tiếng còi hơi vẫn vô tư vang lên. Tại sao các anh công an không can thiệp vào trước khi để xảy ra hậu quả đáng tiếc?

Chúng ta cần phải đưa ra quy trình nghiêm ngặt cho các lái xe và cần nhìn nhận lái xe là một cái nghề đặc biệt. Cho nên muốn học nghề này là cần phải có trình độ văn hóa lớp 12 trở lên, hằng năm phải sát hạch họ lại, nếu không đạt thì cấm hành nghề. Khi sát hạch cần thêm vào tình huống về đạo đức, văn hóa ứng xử giao thông. Có thể chúng ta sẽ bị cánh tài xế phàn nàn, nhưng tôi nghĩ trên đời này con người vẫn là yếu tố quý nhất.

NGUYỄN QUỐC ĐIỀN

Phải xử lý thật nặng đối với những tài xế đi xe trong nội thành mà bấm còi inh ỏi. Bản thân tôi đã rất nhiều lần phải hứng chịu những tiếng còi như thế, tôi giật bắn cả người, tai thì ù luôn và thấy đau đầu kinh khủng. Phải có một chế tài thật nặng để không xảy ra tai nạn thương tâm như trên.

CÔNG LÝ

Theo tôi, phải xử lý thích đáng đối với những tài xế bất chấp luật lệ giao thông. Hiện nay, tình trạng này xảy ra liên tục, gây tai nạn giao thông nghiêm trọng quá nhiều. Luật có mà tài xế phần lớn có chấp hành đâu.

MINH HIỀN

Tôi năm nay 58 tuổi, đã từng là nạn nhận của còi hơi của xe buýt. Cách đây hai năm, trong lúc tôi lưu thông đi đúng phần đường quy định, một chuyến xe buýt phía sau chạy đến mặc dù đường trống nhưng tài xế xe buýt vẫn dùng còi hơi khiến tôi giật mình ngã xuống đường. Rất may là tôi đi sát lề đường nên không việc gì xảy ra. Tài xế xe buýt thì thản nhiên lái xe đi tiếp, tiếp viên thì ló mặt ra cười (?!). Tôi mong rằng cần có biện pháp chế tài mạnh đói với các xe sử dụng còi hơi trong thành phố và các khu dân cư.

TRẦN VĂN QUỚI

Nhiều tài xế lắp còi không đúng quy định, sử dụng còi nơi đông người quá nhiều lần. Chưa có quy định khắt khe về thắt dây bảo hiểm cho trẻ nhỏ khi tham gia giao thông. Trên thị trường không bán nhiều các sản phẩm ghế ngồi xe máy cho trẻ em có dây đai. Nhà nước lại chưa phân luồng triệt để hết cho các làn xe. Cảnh sát chưa xử phạt mạnh các trường hợp trên nên mọi người vẫn thấy bình thường khi không tuân thủ. Tôi xót thương cho bé và gia đình em. Mong xã hội ngày một văn minh và tốt đẹp hơn.

PHAM MAI LAN

Nếu nhìn góc độ một người sống ở nước ngoài như tôi (ở Đức) thì việc ra đường phố ở Hà Nội hay TP.HCM tiếp xúc cả một đại dàn nhạc còi trên đường phố là một điều rất khó chịu. Còn những tiếng còi với âm lượng quá cao thì đúng là cơn ác mộng của mọi người (người đi xe đạp, xe máy, đi bộ và người sống ở tuyến phố đó).

Phạt và phạt thật nặng là một điều cần thiết. Nhưng theo tôi cần có những nghiên cứu khoa học, hạn chế tối đa tiếng còi (nghiêm cấm tiếng còi to) và điều đó phải thể hiện bằng các quy định pháp quy nghiêm ngặt của nhà nước, kèm kiểm tra chặt chẽ và phạt nghiêm khắc. Ví dụ không thể cho kinh doanh các loại còi to quá mức được. Ở Đức hầu như không nghe tiếng còi, vì ở đây chỉ cho nhấn còi khi có tình tiết nguy hiểm.

NGUYỄN HOÀNG HẢI