Vụ tai nạn giao thông ở huyện Tân uyên, Bình Dương: Không thể khởi tố vụ án

Khi đến đoạn qua khu phố Bình Hòa II (thị trấn Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), bất ngờ anh bị tai nạn và đã chết.

Cho rằng anh Phúc chết không phải do tai nạn giao thông mà bị hành hung, gia đình anh Phúc đã liên hệ với Công an huyện Tân Uyên để cung cấp thông tin. Nhưng hơn bảy tháng đã qua mà vụ việc vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Anh Nguyễn Đình Thơ, người đi chung với anh Phúc trước khi xảy ra sự việc, cho biết tối hôm đó Thơ, Phúc và hai người bạn nữa đi dự tiệc sinh nhật và đến khoảng 22 giờ 30 thì ra về. Do không rành đường nên Thơ và Phúc bị lạc nhau. Trong khi hỏi đường, Thơ gặp một nhóm thanh niên biết rõ biển số xe, số điện thoại của Phúc. Anh Thơ nghi ngờ cái chết của Phúc có liên quan đến nhóm thanh niên trên.

Trao đổi với phóng viên sáng 9-6, thiếu tá Bùi Phạm Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội - Công an huyện Tân Uyên, cho biết sau khi điều tra, xác minh thì đội xác định đó là một vụ tai nạn giao thông. Công an huyện đã tìm được ba đối tượng có va chạm dẫn đến tai nạn cho anh Phúc. Các đối tượng này khai báo khi cả ba đang cùng đi trên xe máy thì bất ngờ bị xe của anh Phúc tông từ phía sau. Công an huyện đã ra quyết định không khởi tố vụ án vì không có dấu hiệu tội phạm và sẽ thông báo kết quả điều tra đến gia đình nạn nhân.