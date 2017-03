Vụ từ chối tiếp nhận đơn tố giác tội phạm: Phê bình cán bộ tiếp dân của công an phường

Tin người nên mất xe

Khi có manh mối về chiếc xe bị mất, anh Thi vội trình báo nhưng Công an phường Quyết Thắng đã từ chối tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của anh.

Trong công văn gửi đến Báo, thượng tá Nguyễn Thành Long - Trưởng Công an TP Biên Hòa cho biết: Ngày 24-2, do sơ suất nên cán bộ tiếp dân của Công an phường Quyết Thắng đã trả lại đơn tố giác đó. Sau khi Báo phản ánh, Công an TP Biên Hòa đã chỉ đạo Công an phường Quyết Thắng phê bình cán bộ tiếp dân trên, đồng thời cử cán bộ trực tiếp gặp anh Thi để nhận thiếu sót. Mới đây, Công an TP Biên Hòa đã điều tra và xác định được thủ phạm lấy chiếc xe của anh Thi.