Vụ xe chạy ngược chiều trên đường cao tốc: Phạt tài xế cả ba lỗi vi phạm

Theo Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Long An, Ban Giám đốc Công an tỉnh thống nhất quan điểm của Ban An toàn giao thông là phải xử lý nghiêm tài xế Lê Quang Hải chứ không thể chỉ xử phạt một lỗi chạy quá tốc độ. Việc xử lý quá nhẹ không chỉ thể hiện pháp luật không nghiêm mà còn không có tác dụng răn đe những tài xế khác.

Công an tỉnh Long An sẽ mời tài xế Lê Quang Hải đến làm việc lại và lập biên bản vi phạm, xử phạt cả ba lỗi: chạy quá tốc độ, quay đầu xe không đúng quy định trên đường cao tốc và chạy ngược chiều. Tất cả lỗi này đều có bằng chứng rõ ràng.

Cùng ngày, Đội 6 Cục Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt Bộ Công an thông báo với Ban An toàn giao thông tỉnh Long An là đã làm việc với Công an tỉnh và thống nhất xử lý theo hướng này.

Trước đó, ngày 12-5, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt Công an tỉnh Long An đã ra quyết định xử phạt tài xế Lê Quang Hải, người lái xe ôtô khách biển số 64H-5638 chạy ngược chiều trên đường cao tốc ngày 10-5 một lỗi duy nhất là chạy quá tốc độ cho phép (116/100 km/giờ) với số tiền phạt là 1 triệu đồng.

Theo một lãnh đạo Sở Giao thông vận tải kiêm thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Long An, chiếc xe này đã phạm cùng lúc ba lỗi: chạy quá tốc độ, quay đầu xe trên đường cao tốc không đúng quy định và chạy ngược chiều.

Phạt được! Ông PHAN HẢI HỒ(Phó Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp TP.HCM): Pháp luật không cấm lập “biên bản nguội” Bất kỳ người dân nào cũng có quyền phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật. Điều này có nghĩa là Nhà nước thừa nhận việc phát hiện của người dân thông qua nhiều kênh khác nhau như là một chứng cứ để cơ quan thẩm quyền lập biên bản hoặc tiến hành các biện pháp nghiệp vụ chuyên môn để lập biên bản vi phạm hành chính đối với các chủ thể vi phạm. Khi người bị cho là vi phạm thừa nhận, ký tên vào biên bản thì đây là cơ sở để xử phạt. Nếu chủ thể vi phạm không thừa nhận thì có thể mời người làm chứng đến để làm rõ hành vi vi phạm đã xảy ra. Việc lập biên bản vi phạm hành chính vẫn có thể áp dụng cho hành vi đã xảy ra trước đó. Bởi khoản 1 Điều 55 PLXLVPHC và khoản 1 Điều 22 Nghị định số 128/2008 không quy định là việc lập biên bản chỉ được thực hiện ngay thời điểm xảy ra vi phạm hoặc tại địa điểm xảy ra vi phạm. GS-TS NGUYỄN VÂN NAM: Không nên cứng nhắc với các quy định Thay vì bám víu vào các quy định hiện hành, các cơ quan thẩm quyền cần nhận ra bản chất của vấn đề ở chỗ xác định có hành vi vi phạm hay không? PLXLVPHC và Nghị định 34/2010 cho phép công an căn cứ vào các chứng cứ được pháp luật quy định (hình ảnh, kết quả ghi nhận qua camera, máy đo tốc độ của ngành CSGT) để xử phạt người vi phạm luật giao thông. Nhưng quy định này không có nghĩa là những chứng cứ khác không được xem xét đến và cũng không loại trừ trách nhiệm của cơ quan thẩm quyền trong việc xử lý vi phạm. Các hình ảnh do người dân tự ghi nhận phải được coi là một nguồn “chứng cứ” để cơ quan công an tiếp tục xem xét, xác định có hay không có vi phạm. Ở nước ngoài, nếu A chạy xe vượt đèn đỏ và bị người khác nhìn thấy, tố giác, cảnh sát hoàn toàn có quyền căn cứ vào việc nhìn thấy đó để phạt A. Nếu đồng ý thì A nộp phạt ngay. Nếu phủ nhận thì A có thể chứng minh để không bị phạt. Trường hợp vẫn bị phạt thì A có thể kiện ra tòa để được xem xét lại.

