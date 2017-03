Vừa lái xe vừa ăn mì: Coi thường tính mạng hành khách

Đình chỉ tài xế vừa ăn mì vừa lái xe Ngày 5-12, ông Nguyễn Hữu Thắng, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng, cho biết Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Công ty TNHH Tài Thắng, địa chỉ tại đường Phạm Ngọc Thạch, TP Đà Lạt báo cáo toàn bộ sự việc liên quan đến tài xế thả vô lăng trong lúc đang lái xe để bưng tô mì ăn. Sở cũng chỉ đạo doanh nghiệp này phải đình chỉ ngay công việc lái xe của tài xế để chờ cơ quan chức năng xử lý. Theo cơ quan chức năng, tài xế có liên quan là Hồ Thanh Dân, điều khiển xe khách giường nằm 49B-008.87 chạy tuyến Đà Lạt - Hà Nội. Đại diện Công ty TNHH Tài Thắng đã tạm đình chỉ công việc đối với tài xế Dân. Trả lời báo chí, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, khẳng định hành vi buông vô lăng của tài xế là thiếu trách nhiệm với bản thân mình, coi thường tính mạng những người trên xe và cả những người, phương tiện đang lưu thông trên đường. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đang phối hợp cùng Sở GTVT và Công an tỉnh Lâm Đồng để xử lý trường hợp này. DIỄM THƯƠNG