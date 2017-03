Vướng hạ tầng, chủ quyền nhà bị tắc!

Điều kiện sinh hoạt khó khăn Ở dự án khu dân cư Nhật Minh tại phường 16, quận 8, do chủ đầu tư chưa hoàn chỉnh hạ tầng nên việc sinh hoạt của bà con gặp nhiều khó khăn. Khu vực này thường xuyên bị ngập nước do hệ thống thoát nước ở đây chưa phát huy hiệu quả. Nghịch lý ở chỗ, nước cống hôi thối luôn tràn ngập nhưng nước sạch lại không có vì chưa có hệ thống cấp nước. Mỗi hộ dân phải bỏ ra hơn chục triệu đồng khoan giếng và lắp đặt hệ thống lọc nước. Trên thực tế, các hộ này vẫn phải sử dụng nước nhiễm phèn do nguồn nước ở đây bị nhiễm phèn nặng, không thể lọc hết. Toàn địa bàn quận Gò Vấp có hơn 100 dự án phân lô hộ lẻ sai phạm và quận đã xử lý được nhiều trường hợp, có một số chủ đầu tư đã tự giác khắc phục sai sót. _________________________________________________ Đối với dự án phân lô bán nền ở phường 16, quận đã chuyển hồ sơ đến cơ quan công an để nơi đây có biện pháp xử lý thích hợp; đồng thời quận mời ông Hoàng lên làm cam kết lần cuối cùng để giải quyết dứt điểm tình trạng chây ì kéo dài. Trường hợp người dân đồng ý bỏ tiền ra làm hạ tầng thì quận sẽ xem xét, kiểm tra việc thực hiện rồi cấp giấy chứng nhận để bà con yên tâm sinh sống. Ông NGUYỄN HỒNG, Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Phòng đã nhiều lần làm việc với Công ty Nhật Minh để tìm hướng khắc phục. Phía công ty cũng nhiều lần hứa sẽ sớm hoàn chỉnh các hạng mục nhưng mấy năm rồi vẫn chưa thực hiện. Sắp tới, phòng sẽ báo cáo lên Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, xử lý. Ông QUÁCH THÁI THUẬN,

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận 8