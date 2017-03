Vượt đèn đỏ, phạt bao nhiêu?

Sau đó, tôi bị xử phạt 300.000 đồng. Công an xử phạt vậy có đúng không?

Luật sư LÊ VĂN HOAN trả lời: Căn cứ vào điểm c khoản 4, điểm b khoản 9 Điều 9 Nghị định số 71 của Chính phủ ngày 19-9- 2012 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010 của Chính phủ ngày 2-4-2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ), hành vi vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông thì bị phạt tiền từ 200.000 đến 400.000 đồng. Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm trên còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 30 ngày.

Nếu bạn không có tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ thì cơ quan công an sẽ lấy mức xử phạt trung bình là 300.000 đồng. Như vậy, công an xử phạt hành vi vượt đèn đỏ của bạn trên là đúng pháp luật.

Chia thừa kế theo pháp luật

Cha, mẹ tôi lấy nhau năm 1987 (có đăng ký kết hôn) và có ba chị em tôi. Đến năm 2010, cha mẹ tôi ly thân và đã thỏa thuận chia tài sản nhưng họ chưa ra tòa ly hôn. Sau đó, cha tôi lên tỉnh Đắk Lắk mua rẫy trồng cà phê. Ông đã có “vợ bé” và hai người có một bé gái. Tháng 4-2013, cha tôi bệnh mất đột ngột không có di chúc. Ông bà nội, ngoại tôi đều đã mất thì phần tài sản của cha tôi được chia thừa kế ra sao?

Trần Thị Huyền Trân (Bình Mỹ, Củ Chi, TP.HCM)

Luật sư PHẠM CAO THÁI trả lời: Do cha của bà mất không có di chúc nên di sản của ông ấy sẽ được chia thừa kế theo pháp luật. Theo Điều 675, 676 Bộ luật Dân sự năm 2005, hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Hiện tại, do chưa ly hôn nên mẹ của bà vẫn là vợ hợp pháp của cha bà nên bà ấy được hưởng phần di sản do cha bà để lại.

Như vậy, những người được hưởng di sản của cha bà gồm có: mẹ của bà, ba chị em bà và đứa con gái riêng của cha bà. Mỗi người được hưởng một phần di sản bằng nhau.

