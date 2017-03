Vứt con mới sinh có thể bị xử hình sự

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Đoàn Luật sư TP.HCM: Nếu bé chết, mẹ có thể bị xử tội giết con mới đẻ Có thể vì những suy nghĩ nhất thời, nông cạn mà người mẹ 19 tuổi nêu trong bài đã nhẫn tâm gói đứa bé vào túi và vứt ra cửa sổ sau khi vừa sinh con xong. Thật may là đứa bé đã được nhiều người cứu sống và gia đình đang xúc tiến nhận lại bé. Điều 94 Bộ luật Hình sự có quy định về tội giết con mới đẻ. Theo đó, người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con mới đẻ hoặc vứt bỏ đứa trẻ đó dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Trong trường hợp cụ thể này, do hậu quả chết người chưa xảy ra nên nhiều khả năng không có việc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhưng qua việc này, những cô gái trẻ cần nhận thức đúng đắn về mức độ nguy hiểm của hành vi lẫn các trách nhiệm pháp lý có liên quan để biết chọn cách hành xử vừa nhân văn vừa đúng pháp luật đối với một sinh linh do chính mình tạo ra. Làm theo cách “mưa dầm thấm đất” Thời gian qua chúng ta đã có một số chương trình tuyên truyền phổ biến cách tránh thai khi quan hệ tình dục, giáo dục sức khỏe sinh sản cho nữ công nhân... Tuy nhiên, những việc làm đó chưa đạt được kết quả như mong muốn do chúng ta chỉ làm qua loa, thỉnh thoảng mới nói một lần cho có nên nghe xong rồi lại quên ngay. Rồi khi sự việc xảy ra, vì nhiều nguyên do tế nhị khác nhau, các nữ công nhân cũng chẳng biết tâm sự hay tìm cách giải quyết như thế nào từ những người có kiến thức và trách nhiệm. Theo tôi, việc tuyên truyền nhằm hạn chế những vấn đề không hay như vừa qua cần phải thực hiện rộng rãi và liên tục theo kiểu “mưa dầm thấm đất” thì mới hy vọng có kết quả. Dẫu công nhân ít có cơ hội tiếp xúc với các sinh hoạt ngoại khóa nhưng các em thường hay đón nghe những chương trình như nhịp cầu âm nhạc, kể chuyện đêm khuya trên radio cả khi nghỉ ngơi hay trong lúc làm việc… Vậy chúng ta có thể thường xuyên lồng ghép những nội dung tuyên truyền, phổ biến kiến thức giới tính hay sức khỏe sinh sản vào đây. Nếu có điều kiện hơn, chúng ta có thể thiết lập hẳn một đường dây riêng để kịp thời giải đáp những thắc mắc của các nữ công nhân. Thạc sĩ NGUYỄN THỊ TÂM

(Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng tâm lý Hồn Việt)