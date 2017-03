Xã chứng thực hợp đồng giả

Chưa rõ ai giải quyết việc đòi lại giấy tờ nhà đất Giữa tháng 7-2005, bà Nguyễn Thị Hoa (226/22 Bạch Đằng, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đến tiệm phôtô của ông Hồng để phôtô một số giấy tờ của căn nhà đang ở. Do sơ ý, bà Hoa đã bỏ quên tại tiệm bản chính giấy chủ quyền nhà. Sau nhiều lần bị bà Hoa vặn hỏi, ông Hồng cũng thừa nhận có giữ giấy chủ quyền nhưng vì cần tiền nên ông đã cầm giấy này cho một người khác để vay tiền (!). Người cho vay tiền yêu cầu bà Hoa phải trả 50 triệu đồng gọi là tiền cầm giấy tờ nhà. Không chấp nhận, bà Hoa tìm đến nhà ông Hồng để bắt đền nhưng vợ chồng ông đã bỏ đi nơi khác. Sau gần hai năm tới lui đòi giấy mà không xong, bà Hoa được người quen hướng dẫn làm giấy cớ mất, đăng báo để được UBND quận cấp lại giấy chủ quyền. Cuối tháng 4-2009, bà Hoa đã nộp đầy đủ các giấy tờ liên quan tại UBND quận. Nhưng đến đầu tháng 6, bà nhận được công văn từ chối giải quyết của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận với lý do nhà đất trên có tranh chấp của người cho vay. Trước tình huống này, bà Hoa đã nộp đơn tố giác hành vi chiếm giữ trái phép giấy hồng của ông Hồng và người cho vay nhưng công an quận lại cho rằng đó chỉ là tranh chấp dân sự. Bà Hoa dự định nộp đơn khởi kiện người cho vay để đòi lại giấy nhưng qua tìm hiểu, bà được biết theo chỉ đạo của TAND tối cao thì các tòa không thụ lý vụ kiện đòi lại giấy tờ nhà đất. Hiện bà chưa biết phải gõ cửa cơ quan nào để được giải quyết. THÁI HIẾU