Xả rác: Phạt nghiêm mới có ý thức

Chuyện ai cũng biết nhưng không ai làm Sáng 8-10, PV đã đi đến những điểm mà trước đây báo Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh về việc rác sinh hoạt bị vứt bừa bãi xuống kênh, ra lòng lề đường. Hầu hết những điểm này giờ đều được cắm bảng cấm đổ rác. Tuy nhiên, các đống rác vẫn cứ tồn tại dai dẳng từ nhiều năm nay do chính quyền địa phương không quyết liệt xử lý. Dọc theo tuyến đường Kênh Nước Đen (thuộc KP 3 và 4, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân), rác sinh hoạt như: thùng xốp, túi nylon, giày dép, trái dừa, hộp sữa, chai nhựa… nằm dày đặc ở kênh, gây hôi thối nồng nặc. Một người dân cho biết đa phần là do người chạy xe máy đến đây vứt rác; ngoài ra, gần ngã tư Tân Kỳ Tân Quý và đường Kênh Nước Đen có chợ tự phát ngay trên cầu và nhiều người buôn bán đã bỏ rác thải xuống kênh. Rác dày đặc tại kênh Nước Đen. (Ảnh chụp sáng 8-10) Ảnh: THÀNH NHÂN Từ lâu, trước cổng Trường Cán bộ TP.HCM thuộc phường 12, quận Bình Thạnh đã có bãi rác rất lớn. Theo lãnh đạo UBND phường 12, nơi đó là dự án do Trường Cán bộ TP quản lý nên phường sẽ tiếp tục thông báo nhà trường thu dọn. Thế nhưng cho đến nay đống rác vẫn nằm đó và chẳng có ai bị phạt. Tương tự, ngay cầu Cả Bốn 1 thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12 có bãi rác to đùng. UBND phường này có nói sẽ tăng cường lực lượng tuần tra và nếu bắt gặp ai bỏ rác thì sẽ xử phạt. Song đến giờ không ai phạt và cũng không có ai bị phạt. THÀNH NHÂN