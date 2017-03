Xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh TP.HCM: Lộn xộn chuyện lập đội tự quản

Chuyện bé thành to Trong đêm 10-3-2009, bà con tổ 11 đã làm đơn kiến nghị lên xã và ông Nguyễn Đình Triết là người đem đơn đi lấy chữ ký của bà con trong tổ 11. Khi ông Triết đến nhà số C11/4/4 để lấy chữ ký vào đơn kiến nghị thì ông Thiện Văn Út, Trưởng công an ấp 3, đã vào lấy tờ đơn trên tay bà Hạnh cho vào túi quần. Khi đó ông Út chỉ mặc thường phục và không đeo thẻ. Khi mọi người gần đó vây quanh để lấy lại tờ đơn trong túi quần của ông Út thì bị ba dân quân đi cùng dùng cây đánh. Ông Triết bị đánh trúng tay. Một người khác bị đánh vào đầu nhưng tránh được. Quá bức xúc, bà con đã chặn không cho ông Út về và bảo viết bản tường trình vụ việc nhưng ông Út không ký. Sau đó, mọi người đã gọi điện thoại cho công an xã và ông Ngô Bảo Hòa - Trưởng Công an xã Vĩnh Lộc đã có mặt. Sự việc giằng co mãi giữa các bên đến 3 giờ sáng 11-3 thì mọi người mới giải tán.