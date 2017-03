Xác định đời xe theo cách nào?

Ngày 20-3-2008, doanh nghiệp tư nhân E&T (thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) có mua một xe ben do Công ty TNHH Hoàng Trà lắp ráp, có phiếu xuất xưởng ngày 20-2. Theo phía E&T, bên bán phải bảo đảm đó là xe mới thuộc đời 2008.

Xe hư, gây mâu thuẫn

Sau khi mua, phía E&T đã mang xe về tỉnh để đăng kiểm. Căn cứ vào số đóng trên khung sườn và số máy, Chi cục Đăng kiểm tỉnh Trà Vinh xác định xe đời... 2006!

Trong quá trình xúc cát, bộ phận ben của xe trên bị hỏng hóc. Chi nhánh bảo hành tại Trà Vinh đã đến sửa chữa nhưng xe vẫn tiếp tục trục trặc. Không thể chờ đợi bên bán chuyển phụ tùng thay thế từ công ty mẹ ở tận Hà Nội đến Trà Vinh, phía E&T đã tự mua phụ tùng cho thợ sửa chữa.

Cuối tháng 6, để hỗ trợ cho bên mua chi phí sửa chữa xe, đại lý bán xe đã đề nghị E&T kê khai những khoản chi phí đã bỏ ra kèm theo hóa đơn, chứng từ để họ báo về Công ty Hoàng Trà giải quyết. Cứ tưởng mọi việc sẽ được thu xếp ổn thỏa nhưng hơn sáu tháng trôi qua mà phía E&T vẫn chưa nhận được phản hồi. Bà Trầm Xuân Trang, chủ doanh nghiệp E&T, bất bình: “Tổng chi phí sửa chữa của chúng tôi gần 40 triệu đồng (gồm những lần sửa chữa lớn và cả những lần hư hỏng nhỏ; tiền công của hai công nhân trong hơn ba tháng, tiền thuê xe khác để kịp hợp đồng... và còn nhiều khoản linh tinh khác). Thế mà bên bán xe chỉ đồng ý chi trả tối đa sáu triệu đồng. Nay chúng tôi không cần trả tiền mà chỉ muốn bên bán đổi cho chúng tôi xe đời 2008. Bởi lẽ nếu rớt đời đến hai năm thì thời hạn sử dụng xe sẽ ngắn lại”...

Lúc thế này, lúc thế khác

Tuy nhiên, theo Công ty Hoàng Trà thì đó là xe đời 2008. Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Giám đốc chi nhánh phía nam của Công ty Hoàng Trà, khẳng định: “Chiếc xe ben trên thuộc đời xe 2008 vì phiếu xuất xưởng xe đã ghi rõ như thế. Chúng tôi đồng ý thanh toán toàn bộ chi phí mà khách hàng đã bỏ ra sửa chữa xe nhưng phải có đủ chứng từ để quyết toán. Đối với các khoản chi phí không chứng từ, hai bên có thể bàn bạc thêm. Từ đó, công ty mới có hướng hỗ trợ phù hợp cho khách hàng”.

Vậy là giữa Chi cục Đăng kiểm Trà Vinh và Công ty Hoàng Trà đã có sự khác biệt trong việc xác định đời xe. Ai đúng, ai sai? Ông Ngô Ngọc Sơn, Phó phòng Kiểm định xe cơ giới Cục Đăng kiểm Việt Nam, giải thích: “Theo quy định trước đây thì đời xe được xác định theo số VIN đóng trên khung xe. Sau đó, đời xe lại được xác định theo năm ghi trên phiếu kiểm tra chất lượng khi xuất xưởng. Hiện nay, theo Hướng dẫn số 164 ngày 20-2-2008 của Cục Đăng kiểm Việt Nam, năm sản xuất các loại xe ôtô, rơ-moóc lại được xác định theo số VIN.

Đối với chiếc xe mà doanh nghiệp E&T đã mua, chúng tôi sẽ yêu cầu Chi cục Đăng kiểm Trà Vinh báo cáo để có hướng giải quyết. Tới đây, Chi cục Đăng kiểm Trà Vinh sẽ có trách nhiệm phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh điều chỉnh năm sản xuất xe cho thống nhất”.

Nhiều doanh nghiệp mua bán, lắp ráp ôtô, xe tải... cho rằng việc xác định đời xe dựa vào phiếu xuất xưởng là chính xác hơn cả. Bởi lẽ không thể dựa vào năm sản xuất một vài bộ phận của xe để xác định thời điểm sản xuất của cả chiếc xe.