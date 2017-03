Xác nhận cớ mất xe không khó

Vừa rồi, tôi đến Công an quận Tân Phú, nơi đăng ký chiếc xe đã mất, để làm thủ tục thông báo mất xe nhằm tránh bị liên lụy khi ai đó dùng xe này vào việc không hay. Công an quận Tân Phú hướng dẫn tôi trở lại Công an phường Tân Hưng Thuận để xin xác nhận cớ mất. Tuy nhiên, công an phường từ chối vì không thuộc thẩm quyền của họ. Họ trả lời vậy có đúng không?”

Ông Lê Dũng Thành (Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM)

Thiếu tá NGUYỄN VĂN TRÍ, Phó Trưởng Công an phường Tân Hưng Thuận, quận 12, cho biết: Sự việc mất xe của ông Thành được công an lập hồ sơ và đã chuyển lên Công an quận 12 xử lý. Vừa rồi, ông Thành đến xin phôtô hồ sơ nhưng theo nguyên tắc những hồ sơ đang thụ lý không được cung cấp. Còn việc ông phản ánh, sở dĩ công an phường không xác nhận cớ mất cho ông vì ông không yêu cầu. Nếu ông có yêu cầu chúng tôi sẽ giải quyết cho ông với điều kiện ông phải ghi rõ mục đích cớ mất để làm gì.

Chuyển trợ cấp người già sang trợ cấp người tàn tật

“Vừa qua, mẹ tôi bị tai biến liệt một phần cơ thể nên tôi đến phường để chuyển đổi từ trợ cấp người già sang trợ cấp người tàn tật. Cán bộ phụ trách cho biết mẹ tôi đang hưởng chế độ của người già, không thể chuyển qua chế độ tàn tật được. Sau khi đi khảo sát các phường trên địa bàn của quận, tôi biết tất cả các phường đều chuyển được. Tôi quay lại thắc mắc thì lúc đó phường mới chấp nhận yêu cầu chuyển trợ cấp cho mẹ tôi. Tuy nhiên, cán bộ ở đây lại nói mẹ tôi phải chờ phường nhận đủ bảy trường hợp nữa mới giải quyết. Nếu phải chờ thì mẹ tôi phải chờ đến bao giờ trong khi các phường khác khi có hồ sơ thì giải quyết ngay?”

Bà Nguyễn Hoàng Oanh (31 Lê Lợi, phường Hiệp Phú, quận 9, TP.HCM)

Bà NGUYỄN ÁI TRÂN, cán bộ phụ trách công tác LĐ-TB&XH phường Hiệp Phú, quận 9, cho biết: Hiện nay phường đang tiến hành thu thập thông tin về tình trạng tàn tật của mẹ bà Oanh và chuẩn bị đưa ra hội đồng xét duyệt. Theo dự kiến khoảng một tuần nữa phường sẽ hoàn tất hồ sơ và cuối tháng này mẹ bà Oanh sẽ nhận được trợ cấp người tàn tật tại phường. Theo chủ trương chung thì khi có hồ sơ chuyển trợ cấp phường sẽ giải quyết ngay.

VÕ HÀ ghi