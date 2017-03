Xấu hổ tự tử vì trộm 7 chỉ vàng của hàng xóm

Theo Công an xã Tịnh Khê cho biết, ngày 7/10, ông Nguyễn Thịnh ở cùng thôn Khê Nam tá hoả đến Công an xã báo bị kẻ gian cạy tủ quần áo, nữ trang lấy đi 7 chỉ vàng.



Tuy nhiên, tối 11/10, kẻ gian đã đem 4 chỉ vàng được gói kỹ trong giấy vở học sinh bỏ trước sân nhà ông Thịnh. Khả nghi là anh T hàng xóm đã lấy vàng của mình, ông Thịnh báo Công an xã.



Sáng ngày 12/10, Công an xã xuống nhà anh T và phát hiện tập vở học sinh của con T bị xé nửa trang giấy, khớp với tờ giấy gói vàng đem trả lại cho ông Thịnh.



Mời anh T lên Công an xã làm việc, T khai rằng đứa con của anh trót lỡ trộm vàng của ông Thịnh. Anh T xin Công an xã về nhà dẫn đứa con lên làm việc. Nhưng khi về nhà, vì xấu hổ chuyện bại lộ trộm vàng của ông Thịnh, anh T đã ra sau nhà lấy dây treo cổ tự tử.





Theo Sáu Phụng (VTC News)