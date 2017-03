Xây dựng không phép, bít đường nhà người khác

Mấy năm trước, con gái bà Trần Thị Mười xây dựng nhà không phép trên phần sân chung làm bít đường vào nhà bà. Phường, quận đã lập biên bản vi phạm, ra quyết định cưỡng chế tháo dỡ nhưng gần ba năm nay chính quyền địa phương vẫn chưa thực hiện. Do đó căn nhà của bà không có lối vào, buộc phải đi nhờ trên phần đất của người khác để ra một hẻm trên đường Lê Trọng Tấn. Việc đi nhờ rất bất tiện, nhất là vào giữa khuya. Vừa qua, thấy phiền hàng xóm nên bà phải thuê nhà ở.

Ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Tây Thạnh (Tân Phú), xác nhận sự việc này kéo dài nhiều năm. Khi con bà Mười xây nhà, do nằm trong hẻm cụt và nhà của họ hàng bao bọc xung quanh nên cán bộ quản lý không phát hiện. Khi phát hiện, UBND phường đã lập biên bản vi phạm và yêu cầu tự tháo dỡ trả lại hiện trạng là sân chung ban đầu. Sau nhiều lần vận động nhưng không được, UBND phường đã chuyển hồ sơ lên quận để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu tháo dỡ. Do người vi phạm không chấp hành nên quận đã ra quyết định cưỡng chế, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Căn nhà xây dựng không phép bít lối đi của người khác. Ảnh: MQ

Nguyên do sau nhiều lần mời bà Trần Thị Mười lên làm việc thì bà này không nhận mình xây dựng không phép mà do con bà thực hiện. Do đó vừa qua phường đã lập lại biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với con bà Mười. Hiện phường đã chuyển hồ sơ lên quận để quận ra quyết định cưỡng chế tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu. Sau khi quận có quyết định, phường sẽ thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Ông Nam cho biết thêm cán bộ để xảy ra vi phạm đã bị kiểm điểm, xử lý theo quy định.

Ông Phạm Minh Mẫn, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú, cho biết quan điểm của quận là sẽ cưỡng chế. Tuy nhiên, trước khi cưỡng chế thì quận cũng dành thời gian vận động gia đình tự tháo dỡ, tìm nhà mới để ổn định cuộc sống. Mặt khác, thời điểm cận tết nên UBND quận sẽ tạo điều kiện cho gia đình ăn tết, sau đó sẽ làm theo quy định.