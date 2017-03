Xe ba bánh nào được phép lưu thông?

Sẽ cấp phép sản xuất xe ba bánh cho người khuyết tật Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản qui định về việc sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và lưu hành xe ba bánh, xe cơ giới dùng cho người khuyết tật. Theo đó, xe cơ giới dùng cho người khuyết tật là phương tiện chuyên dùng, dùng riêng cho người khuyết tật, không sử dụng vào mục đích vận chuyển khách và hàng hóa. Thủ tướng Chính phủ cũng giao các bộ, ngành liên quan xem xét, cấp phép cho các cơ sở có đủ điều kiện qui định được sản xuất, lắp ráp, chế tạo xe môtô ba bánh, xe cơ giới dùng cho người khuyết tật. Đồng thời tổ chức việc đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho người khuyết tật. Y.T. Hà Nội: cấm tất cả xe tự chế bất hợp pháp lưu hành Ngày 28-12, thượng tá Đào Công Hải, trưởng Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Hà Nội, cho biết từ 6g30 ngày 1-1-2008, Công an Hà Nội sẽ ra quân kiểm tra xử lý, đình chỉ lưu hành các loại xe cơ giới tự chế bất hợp pháp và xử lý luôn các loại xe Simson, Babetta cũ kỹ chở hàng cồng kềnh. Ông Hải cho biết hiện Hà Nội có 313 xe ba bánh tự chế với 242 chủ xe. Trong đó, 22 xe sử dụng cho mục đích đi lại, còn lại dùng vào kinh doanh vận chuyển. Phần lớn số xe này chưa có đăng ký nên khi xử lý sẽ áp dụng hình thức phạt cộng lỗi với mức tiền hơn 1 triệu đồng chứ không phải 750.000 đồng như trước đây. Ngoài ra, Hà Nội còn có 500 chiếc xe công nông Bông Sen (tập trung ở huyện Sóc Sơn). Đến thời điểm này, các chủ xe đã ký cam kết chấp hành. Trả lời câu hỏi có gia hạn thời gian xử lý đối với những xe đang phục vụ người khuyết tật mà chưa được đăng ký, ông Hải khẳng định theo qui định không gia hạn bất cứ một ngày nào. Đối với xe cho người khuyết tật, thương binh, khi có tiêu chuẩn qui định xe như thế nào đảm bảo chất lượng, người điều khiển đảm bảo sức khỏe thì sẽ được đăng ký nếu đó là phương tiện đi lại bình thường. Trước mắt, Hà Nội sẽ tập trung xử lý xe tự chế chở người và hàng hóa. Hiện Công an Hà Nội đang chờ Bộ GTVT ban hành qui định kiểm tra chất lượng, đăng kiểm, hướng dẫn thủ tục đăng ký để tiến hành cấp đăng ký cho các phương tiện tự chế đủ điều kiện hoạt động. TUẤN PHÙNG