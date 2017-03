Xe ben, xe bồn, container ngang nhiên đi vào đường cấm

Đó là những xe ben, xe bồn và có cả xe container cồng kềnh, lấn chiếm hết phân nửa đoạn đường nhỏ hẹp.

Tình trạng này diễn ra thường xuyên và đều đặn mỗi ngày mà rất ít trường hợp được xử lý; xảy ra không chỉ trên tuyến Hương Lộ 2 mà còn nhiều tuyến đường giao nhau với Hương Lộ 2.

Nhiều người dân sống gần khu vực này cho biết họ đã quá ngán ngẩm với những chiếc xe quá tải trọng chạy ùn ùn trên đường, khói bụi mù mịt, gây ùn tắc giao thông mỗi ngày.

Xe quá tải ngang nhiên lưu thông trên tuyến đường Hương Lộ 2 (quận Bình Tân).



Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Đội trưởng Đội CSGT quận Bình Tân Nguyễn Bình Tâm giải thích lý do vẫn còn xe quá tải đi qua Hương Lộ 2: “ Thứ nhất, do địa bàn rộng, lực lượng mỏng, một tổ công tác đảm trách nhiều tuyến đường nên khi tổ công tác làm nhiệm vụ ở tuyến này thì vi phạm xảy ra ở tuyến khác. Ngoài ra tổ công tác ở đường Hương Lộ 2 còn đảm trách nhiệm vụ điều hoà giao thông, phòng chống ùn tắc giao thông ở ngã tư Bốn xã, là một giao lộ thường xảy ra ùn tác giao thông nếu không có lực lượng CSGT chỉ huy, hướng dẫn giao thông. Thứ hai, các xe quá tải thường hay có người dẫn đường, khi có CSGT làm nhiệm vụ thì xe vi phạm sẽ không đi qua”.

Về giải pháp trong thời gian tới, đội CSGT vừa thực hiện công tác tuyên truyền tại một số doanh nghiệp trên địa bàn, vừa tuyên truyền đối với chủ và xe vi phạm qua công tác xử lý vi phạm tại đơn vị, vừa tham mưu cho lãnh đạo công an quận thực hiện công tác tuyên truyền trên lĩnh lực an toàn giao thông trên địa bàn quận. Mặt khác, đội CSGT tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông thường là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và đặc biệt đối với các vi phạm quá tải.

Đội trưởng Tâm cũng cho biết thêm, từ đầu năm đến nay đơn vị đã xử lý được 223 trường hợp chở hàng hoá quá tải trọng cho phép, tiến hành xử lý chủ phương tiện, chủ doanh nghiệp 205 trường hợp lỗi giao phương tiện cho người làm thuê chở quá tải trọng cho phép,; xử lý 174 trường hợp phương tiện lưu thông đường cấm, giờ cấm.





Biển cấm ngay đầu đường Hương Lộ 2, đoạn giao nhau với QL1A

Xe quá tải đi từ QL1A vào Hương Lộ 2



Bình thường, phương tiện giao thông trên tuyến Hương Lộ 2 đã đông đúc do đoạn đường còn nhỏ hẹp lại có nhiều xe tải lưu thông



Một số hình ảnh xe quá tải ngang nhiên lưu thông trên tuyến đường Hương Lộ 2 (quận Bình Tân).