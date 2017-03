Xe container lật ngang giữa phố

Do vụ tai nạn nằm trên trục đường chính của TP nên đã gây ách tắc giao thông nhiều giờ liền.

Theo nhân chứng kể lại, vào thời điểm trên, xe container 77R-0067 do tài xế Nguyễn Đình Du (44 tuổi, trú thị xã An Khê, Gia Lai) điều khiển chạy theo hướng Nam - Bắc, khi qua cầu Phú Xuân thì xe chao đảo và lật nhào. Toàn bộ gỗ trong xe bung ra chắn ngang đường, may mắn không có người đi đường nào bị thương.

Tài xế Du cho biết do gỗ trên xe bị nghiêng, xe ôm cua nhanh trong khi đường trơn nên đã dẫn đến sự cố trên.

Cũng ở Huế, ngày 25-11, nhóm người tập thể dục phát hiện một thanh niên trong trang phục áo mưa, đội mũ bảo hiểm, vai mang ba lô chết dưới dòng sông An Cựu.

Nạn nhân được xác định là Võ Văn Thành (19 tuổi, trú thị trấn Phú Bài, Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế). Theo người dân xung quanh, trước đó khoảng 3 giờ sáng họ nghe tiếng va quẹt xe, nhưng khi chạy ra thì họ không thấy gì.

Qua khám nghiệm tử thi, Công an TP Huế xác định có thể do nạn nhân say rượu đi xe máy không làm chủ được tốc độ nên đã lao lên lề đường và rơi xuống sông chết. VIẾT LONG - MAI PHƯƠNG

Đường hư nhưng dặm vá sơ sài. “Đường Trịnh Thị Miếng (từ ngã ba Bầu đến cầu Bến Nọc) bị xuống cấp trầm trọng từ nhiều năm nay, có đoạn xuất hiện nhiều “ổ voi”, khi mưa xuống đọng lại thành ao. Ở những đoạn đã được dặm vá khi trời nắng bụi bay mịt mù, sau một thời gian ngắn thì đâu vào đấy” - một bạn đọc phản ánh.

Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn), cho biết: Xã đã trình lên huyện kế hoạch sửa chữa đường Trịnh Thị Miếng. Khi được huyện phê duyệt, xã sẽ tìm một đơn vị thi công sửa chữa ngay. Đơn vị này tự ứng trước kinh phí, sau khi huyện chuyển tiền xuống thì xã sẽ hoàn trả lại. NH