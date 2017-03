Xe không sang tên: Phạt người bán hay mua?

Phạt người có lỗi Trả lời Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Trần Hoài Bảo, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt - Công an tỉnh Tiền Giang, cho rằng: “Đối tượng bị phạt là người mua vì người bán không còn trách nhiệm”. Trên báo Tuổi Trẻ ngày 12-11, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cục CSGT đường bộ - đường sắt, cũng bảo: “Người bị phạt chính là người chủ hiện tại của chiếc xe” (tức là người mua xe). Nhiều ý kiến cho rằng cả hai ý kiến này đều sai bởi lẽ Nghị định 71/2012 nêu rõ là phạt chủ phương tiện. Luật sư Tô Ngọc Minh Tuấn (Đoàn Luật sư TP.HCM) lưu ý: “Sau khi bán xe thì nhiều chủ xe đã chuyển đến địa phương khác, thậm chí ra nước ngoài hoặc chết. Có lẽ vì muốn nắm người có tóc nên CSGT đòi phạt người mua xe. Song một khi chưa làm thủ tục đứng tên trên giấy đăng ký xe thì người mua vẫn chưa được pháp luật công nhận là chủ xe. Tuy nhiên, nếu quy định cứng nhắc ”phạt người bán” thì cũng không ổn. Bởi lẽ việc chuyển quyền sở hữu xe phải do hai bên cùng thực hiện. Tôi cho rằng nên có sự phân loại, nếu người bán có lỗi không đi công chứng, chứng thực thì phạt người bán. Trường hợp người mua không chịu đi đóng trước bạ, không đi đăng ký thì phải phạt người mua”. Luật sư Trần Công Ly Tao (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích thêm: “Trước đây Nghị định 49/1995 phạt người điều khiển xe máy về lỗi không làm thủ tục chuyển đổi quyền sở hữu xe hoặc chuyển vùng theo quy định. Dần dà, có lẽ vì rất khó phạt người điều khiển xe (phản ứng gay gắt của dư luận mấy hôm nay cho thấy rõ điều này) nên các Nghị định 146/2007, 34/2010, 71/2012 chuyển sang phạt người chủ phương tiện. Đã là quy định của Chính phủ thì Bộ Công an, lực lượng CSGT phải thực hiện đúng như thế. Trường hợp xét thấy người bán không có lỗi (việc chậm sang tên là lỗi của người mua) thì có thể tính đến việc phạt người mua để từ đó thúc đẩy cả hai bên sớm hoàn tất việc sang tên, đổi chủ”. Thủ tục sang tên xe máy Đầu tiên, hai bên phải làm giấy mua bán xe (ở TP.HCM thì phải đi công chứng, riêng một số tỉnh thì có thể đến UBND cấp xã chứng thực). Kế tiếp, người mua đi đến chi cục thuế cấp huyện nộp lệ phí trước bạ (trước bạ từ lần hai trở đi là 1%). Sau cùng, người mua đến CSGT cấp huyện (nơi cư trú) để đăng ký xe. Trường hợp sang tên, di chuyển xe từ tỉnh này sang tỉnh khác thì người mua hoặc người bán xe chỉ phải xuất trình giấy tờ theo quy định, không phải đưa xe đến kiểm tra. Việc sang tên phải được làm trong vòng 30 ngày kể từ ngày làm giấy mua bán xe. (Theo Thông tư 36/2010 của Bộ Công an)