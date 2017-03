Xe không sang tên: Phạt sao cho không rối?

Nhiều hệ lụy của việc không sang tên xe 1. Đối với người bán: Có thể bị cơ quan công an mời lên làm việc nếu xe đó gây tai nạn giao thông hoặc được dùng để đi trộm cắp, cướp… Và trong một số trường hợp phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do chiếc xe gây ra cho người khác. 2. Đối với người mua: - Do người bán vẫn đang là chủ xe nên người mua có thể bị tranh chấp về quyền sở hữu xe. Ngoài ra, do đang đứng tên đóng bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe cơ giới nên người bán có thể được giải quyết tiền bảo hiểm này và có thể không giao lại cho người mua. - Nếu chiếm hữu xe bằng hợp đồng ủy quyền thì chủ xe có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng để đòi lại xe. Nếu chủ xe chết thì hợp đồng hết hiệu lực và những người thừa kế của chủ xe có thể giành lại xe. Trường hợp muốn đi đăng ký trong trường hợp này thì người mua phải chờ những người thừa kế của chủ xe làm thủ tục khai nhận di sản, cử người đại diện mới có thể đi công chứng giấy mua, bán xe để trên cơ sở đó hoàn tất các thủ tục còn lại. - Ngoài việc có thể bị cơ quan công an phạt tiền về hành vi không chuyển quyền sở hữu xe theo quy định còn có thể bị cơ quan thuế phạt 0,05% số tiền lệ phí trước bạ chậm nộp trong hạn quy định tính trên mỗi ngày chậm nộp.