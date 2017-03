Xe lao xuống vực, cán bộ Cty vàng tử nạn

Sáng hôm nay (19/8) lực lượng CSGT Công an huyện Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết, vụ TNGT nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh, đoạn km1363+200 thuộc địa phận xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn đã được xác định rõ nguyên nhân là do xe phóng nhanh với tốc độ cao, không làm chủ tốc độ. Chiếc xe ô tô 7 chỗ mang biển số 92K-76-92 đã lao xuống vực sâu.

Do đoạn đường vắng, nên khi xảy ra tai nạn không có người phát hiện. Đến chiều hôm qua, người đi đường phát hiện và cấp báo với công an Phước Sơn.



Lực lượng công an huyện Phước Sơn tiếp cận hiện trường xác định danh tính hai nạn nhân bị tử nạn trọng vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này tên là Viên Quang Nam (SN 1974, quê Điện Bàn) và Lương Minh Tâm (SN 1978, quê Đà Nẵng). Cả hai là cán bộ của công ty TNHH Vàng Phước Sơn.

Tại hiện trường, công an huyện Phước Sơn cho biết, chiếc xe ô tô 7 chỗ bẹp dúm nằm dưới vực sâu khoảng 80 m so với mặt đường Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, xác nạn nhân thiệt mạng đã được gia đình đưa về quê ngay trong đêm qua.

