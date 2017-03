Xe tải, xe nâng cán chết người

Nguyên nhân tai nạn là mô tô do anh Đào Văn Tiến (25 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) điều khiển từ hướng TPHCM về Đồng Nai, khi đến đoạn đường trên đã bị ngã xuống đường, bị xe tải do tài xế Lê Anh Tuấn (27 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) điều khiển lưu thông cùng chiều cán chết tại chỗ.

Cùng ngày, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ Đinh Văn Duẩn (30 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) để lập hồ sơ xử lý việc Duẩn làm chết người trong lúc điều khiển xe nâng. Trước đó, vào chiều 16-10, trong lúc điều khiển xe nâng để bốc hàng cho một xưởng sản xuất ván ép tư nhân tại phường Tân Biên, TP Biên Hòa, do thiếu quan sát, Duẩn để xe nâng cán lên người chị Hoàng Thị Chung (41 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) đang làm việc tại đây, làm chị Chung chết tại chỗ.