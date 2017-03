Xiếc, múa nguy cơ tai nạn lao động cao nhất

Ba lĩnh vực xiếc, múa và điện ảnh là những lĩnh vực nghệ thuật có nhiều nguy cơ bị tai nạn và bệnh nghề nghiệp vào loại cao nhất. Tới nay nhóm nghiên cứu thống kê được tần suất tai nạn lao động trong một năm mà các nghệ sỹ xiếc gặp phải đã lên tới gần 40%. So với mức độ tai nạn lao động trong ngành công nghiệp sản xuất thông thường là 2% thì con số trên lớn hơn gấp 20 lần.

Ông Nguyễn An Lương, Chủ tịch Hội An toàn vệ sinh lao động Việt Nam cho rằng việc cấp bách hiện nay là phải quan tâm hơn nữa đến công tác an toàn vệ sinh lao động trong các loại hình lao động trên, sửa đổi và đảm bảo thực hiện tốt các chế độ chính sách cho đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên.

BẢO PHƯỢNG